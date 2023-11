FC Schalke 04: Trainer-Verpflichtung hat irren Nebeneffekt – Geraerts muss selber schmunzeln

Bringt er dem FC Schalke 04 einen Batzen neuer Fans? Seit einigen Wochen ist Karel Geraerts nun als Cheftrainer im Amt. Seine Arbeit trägt bereits erste Früchte. Zwei Liga-Siege gelangen zuletzt in Folge – in Elversberg soll die Serie ausgebaut werden.

Wenn die Begegnung am Freitagabend (10. November, 18.30 Uhr) angepfiffen wird, schauen sicherlich auch in Belgien wieder viele Menschen zu. Denn die Geraerts-Verpflichtung des FC Schalke 04 (hier mehr Vereins-News lesen) hat einen verrückten Nebeneffekt.

FC Schalke 04: Belgische Historie

Zugegeben: Schon bevor Geraerts die Nachfolge von Thomas Reis antrat, war S04 in Belgien natürlich bekannt. „Dort ist Schalke immer noch ein richtig großer Verein“, berichtete der Trainer bei seiner offiziellen Vorstellung. Besonders Marc Wilmots, Teil der legendären Euro-Fighter, hat daran seinen Anteil.

Und dennoch ist das Interesse an den Knappen beim deutschen Nachbarn in den letzten Jahren wohl etwas zurückgegangen – bis jetzt. Denn plötzlich ist der FC Schalke 04 wieder das große Ding in Belgien!

Geraerts schmunzelt über Interesse

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Elversberg sprach einer der anwesenden Journalisten Geraerts darauf an, dass zuletzt auch einige Reporter aus Belgien immer wieder in Gelsenkirchen sind. Ob jetzt mehr Menschen in Belgien seinetwegen Schalke-Spiele ansähen?

Mit einem Schmunzeln im Gesicht antwortet der S04-Trainer: „Ich denke, ja.“ Er führt weiter aus: „Ich habe gehört, dass unsere Spiele zuletzt sogar live dort übertragen wurden. Das war vorher nicht der Fall.“ Er sei stolz, dass seine Landsleute seinen Weg verfolgen und er ein Teil von Schalke sei.

FC Schalke 04 hofft auf dritten Sieg

Egal ob aus Deutschland, Belgien oder anderen Teilen der Welt: Am Freitag drücken alle Schalke-Fans die Daumen, dass in Elversberg der dritte Geraerts-Sieg gelingt. Mit drei Punkten könnte man in der Tabelle weiter Boden gut machen.

Zudem ginge der FC Schalke 04 auch mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause. Für Geraerts bedeutet das noch mehr Zeit, der Mannschaft seine Vorstellung von Fußball weiter einzuimpfen.