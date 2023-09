FC Schalke 04: Fans träumen von Knaller-Rückkehr – jetzt meldet sich der Spieler selbst

Einige Spieler, die der FC Schalke 04 als junge Talente ausbildete, schlugen anschließend eine Karriere als Weltstar ein. Manuel Neuer, Mesut Özil, Leroy Sane – zahlreiche Spieler gingen in Gelsenkirchen ihre ersten Schritte.

Auch angesichts der aktuellen sportlichen Lage wünscht sich so mancher Anhänger diese Spieler zurück. Bei einem bestimmten Akteur schwingt die Hoffnung mit, dass es im kommenden Sommer so weit sein könnte. Jetzt meldet sich der Ex-Star des FC Schalke 04 selbst zu Wort.

FC Schalke 04: Rückkehr im Sommer?

16 Jahre stand der Innenverteidiger bei den Knappen unter Vertrag. Nachdem er die Jugendmannschaften durchlaufen hatte, schaffte er auch bei den Profis den Durchbruch. Heute darf er sich Champions-League-Sieger und englischer Meister nennen. Die Rede ist von Joel Matip.

Insgesamt stand er in 258 Pflichtspielen mit dem königsblauen Trikot auf dem Rasen, ehe er sich für einen Wechsel ins Ausland entschied. 2016 überwies der FC Liverpool rund 16 Millionen Euro an den FC Schalke 04. An der Anfield Road feierte Matip seine größten Erfolge.

Matip geht in sein letztes Vertragsjahr. Foto: IMAGO/Offside Sports Photography

Jedoch geht seine Zeit dort nun zu Ende. Im kommenden Jahr läuft Matips Vertrag aus. Dass der Klub mit dem mittlerweile 32-Jährigen verlängert, ist unwahrscheinlich. Und so träumen die S04-Anhänger von einer spektakulären Rückkehr.

Matip äußert sich

Die Hoffnungen und Wünsche sind mittlerweile auch bis Liverpool vorgedrungen. In einem Interview mit Sky reagiert Matip nun. „Ich mache mir keine Gedanken darüber, was im nächsten Sommer ist, sondern fokussiere mich komplett auf die Gegenwart“, antwortete er auf die Frage, ob eine Rückkehr denkbar sei.

Das ist zwar kein klares Bekenntnis, dass er diese Option in Erwägung zieht. Es ist andererseits aber eben auch kein Dementi. Die Hoffnung der Anhänger darf also weiterleben.

FC Schalke 04: Matip verrät Hoffnung

Natürlich hoffe er, dass die Knappen am Ende dieser Saison wieder in die Bundesliga aufsteigen. „Natürlich bin ich da nicht objektiv“, sagt er. Die Chancen auf eine Rückkehr dürfte das aber sicherlich erhöhen.