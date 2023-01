FC Schalke 04 mit Überraschungs-Transfer – löst er wirklich ein S04-Problem?

Diese Meldung kam aus dem Nichts. Während beim FC Schalke 04 alles auf Tim Skarke wartet, haben die Bosse einen anderen Deal so gut wie eingetütet. Vorausgesetzt, dass er den Medizincheck erfolgreich besteht, wird Jere Uronen nach Gelsenkirchen wechseln.

Der FC Schalke 04 verspricht sich eine Lösung für die linke Abwehrseite. Mit Uronen soll eine zentrale Baustelle des Kaders geschlossen werden. Doch wird sich der Spieler schnell einleben? Erste Zweifel werden laut.

FC Schalke 04: Das sagt Knäbel über Uronen

Uronen wird aller Voraussicht nach von Stade Brest zu den Knappen wechseln. Der Finne befindet sich bereits auf dem Weg ins Trainingslager in die Türkei. Dort sollen die letzten Details geklärt werden und die Vertragsunterschrift erfolgen.

Nachdem Gerüchte am Donnerstag erstmals aufkamen, äußerte sich Knäbel schon vorab zur kommenden Neuverpflichtung des FC Schalke 04. „Mit Jere – sofern alle Formalitäten erfolgreich abgeschlossen werden – sind wir auf der linken Seite nun richtig gut aufgestellt“, freute er sich.

„Er ist eher der defensiv denkende Spieler, Tobias Mohr ist die offensivste Variante. Und Thomas Ouwejan liegt dazwischen. Dass wir diese Baustelle nun schließen werden, stimmt uns sehr zufrieden“, frohlockte der Sport-Vorstand. Denn auf dieser Position hatten wir aufgrund der Verletzung von Thomas Ouwejan Bedarf.“

Ist Uronen dem Druck gewachsen?

Klar ist: Die Aufgaben sind groß. Der FC Schalke 04 will den erneuten Abstieg verhindern und braucht dafür am besten 19 gute Bundesligaspiele in 2023. Knäbel sieht Uronens Aufgabenbereich vor allem hinten links. Doch ein Blick nach Brest offenbart, dass man dort nur bedingt über den Verlust des Spielers trauert.

Der Grund: Uronen war dort bei weitem kein Stammspieler. Lediglich sechs Einsätze absolvierte er bisher. Oft wurde dem Linksverteidiger der gelernte Innenverteidiger Lilian Brassier vorgezogen. Kein allzu gutes Vorzeichen könnte man meinen. Glaubt man dem Fanforum von Stade Brest, ist er zudem auch im Zweikampf nicht der sicherste Spieler.

Das spricht zunächst nicht dafür, dass sich der Finne als die Lösung der Baustellen beim FC Schalke 04 entpuppt. Dennoch heißt es jetzt erstmal abwarten und dem Spieler Zeit geben. Denn dass sich der Überraschungs-Transfer zu einem Coup entwickelt, ist natürlich nicht ausgeschlossen.