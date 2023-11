FC Schalke 04: Irre Vertragsdetails enthüllt! S04-Entscheidung steht bevor

Mit Dominick Drexler hat der FC Schalke 04 bereits eine von vielen wichtigen Personal-Entscheidungen für die kommende Saison getroffen. Der Routinier verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bei Königsblau. Er wird aber nicht der Einzige bleiben.

Einem Bericht zufolge steht beim FC Schalke 04 bald schon die nächste Entscheidung an. Der Vertrag eines S04-Stars verlängert sich beim nächsten Einsatz automatisch.

FC Schalke 04: Irre Klausel enthüllt!

Wenn es im kommenden Jahr auf das Saisonende zugeht, wird Sportdirektor Andre Hechelmann sehr viel zu tun haben. Im Kader des FC Schalke 04 laufen nämlich etliche Verträge aus. Was passiert mit den Spielern? Verlassen sie den Verein oder verlängern sie ihre Verträge?

Nach der Vertragsverlängerung von Dominick Drexler steht bei den Königsblauen bald wohl die nächste Entscheidung an. Marcin Kaminski hat im vergangenen Mai seinen Kontrakt bereits um ein Jahr verlängert, sich aber dabei eine Option gesichert, deren genauen Bedingungen nun enthüllt worden sind.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, greift die Option, wenn Kaminski in dieser Saison zum 14. Mal zum Einsatz kommt. In den ersten 13 Spieltagen war der Innenverteidiger aus der Startelf nicht mehr wegzudenken, weshalb Spiel Nummer 14 bevor steht.

Entscheidung steht bevor

Bedeutet: Wenn Kaminski beim Auswärtsspiel des FC Schalke 04 am kommenden Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (25. November, 20.30 Uhr) zum Einsatz kommt, ist seine Zukunft bei den Gelsenkirchenern geklärt. Der polnische Abwehrspieler würde auch im kommenden Jahr dann im königsblauen Trikot auflaufen.

Für Kaminski wäre es dann die vierte Saison bei den Knappen. Zur Zweitliga-Saison 2021/22 wechselte er ablösefrei zu S04, feierte den Aufstieg. Dabei hatte der Pole in der Defensive einen großen Anteil daran. Aber auch Kaminski konnte in der vergangenen Spielzeit den bitteren Abstieg in die 2. Bundesliga nicht verhindern.