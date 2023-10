FC Schalke 04 mit drastischer Maßnahme! Klub greift mitten in der Krise hart durch

Liefern statt labern – das ist das neue Motto beim FC Schalke 04. Zumindest in dieser Woche. Die Verantwortlichen haben den Spielern einen Maulkorb verpasst, vor dem Spiel gegen Hannover 96 wird es kein Interview geben.

Nach der 0:3-Schmach beim Debüt von Neu-Trainer Karel Geraerts gilt beim beim FC Schalke 04 volle Konzentration auf das Spiel gegen Hannover 96.

FC Schalke 04: Maulkorb für S04-Stars!

Schwere Zeiten fordern drastische Maßnahmen: Beim FC Schalke 04 hat man sich entschieden, den Spielern vorerst einen Maulkorb zu verpassen. Das obligatorische Spielerinterview bei der öffentlichen Trainingseinheit fiel am Mittwoch (25. Oktober) aus. Kein Spieler soll sich zu der aktuellen Lage äußern.

Gegen den Karlsruher SC ging der FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende wieder einmal unter, verlor mit 0:3 im Wildparkstadion. Vom Trainereffekt war überhaupt nichts zu sehen. Der neue Coach Karel Geraerts hat den Umschwung in der Länderspielpause noch nicht geschafft, die Fehler waren wieder einmal eklatant.

Beim FC Schalke 04 will man deshalb offenbar jetzt ganz in Ruhe oder irgendwelche Ablenkungen trainieren und sich auf das Spiel gegen Hannover 96 vorbereiten. Schalke ist seit vier Spielen sieglos, steht in der Tabelle auf einem Relegationsplatz. Die Wende muss jetzt her, der Abstand auf Platz 15 beträgt schon fünf Punkte.

Polter auf der Kippe, Brunner fällt wohl aus

Gegen Hannover 96 muss der FC Schalke 04 aller Voraussicht nach auf Cedric Brunner verzichten. Er fehlt wegen einer Leistenverletzung nun schon seit Anfang Oktober. Fraglich ist darüber hinaus ein Einsatz von Sebastian Polter. Der Stürmer fehlte krankheitsbedingt im Training, für einen Einsatz am Samstag wird es sehr knapp.