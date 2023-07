30 Minuten Einsatzzeit, zwei Vorlagen, ein Tor – Soichiro Kozuki avancierte beim 5:0-Testspielsieg des FC Schalke 04 gegen Gornik Zabreze innerhalb kürzester Zeit zum Matchwinner und spielte sich damit zurück in den Fokus von Thomas Reis.

Noch verrückter wird der Auftritt von Kozuki, wenn man bedenkt, was Schalke-Trainer Reis nach dem Spiel über den flinken Japaner verriet: Eigentlich sollte Kozuki gegen Gornik Zabreze überhaupt nicht zum Einsatz kommen.

FC Schalke 04: Kozuki nutzt unverhoffte Chance

„Eigentlich sollte er gar nicht spielen“, enthüllte Reis nach dem Abpfiff. Er erklärte: „Wir wollten ihm eine Pause geben. Weil Dominick Drexler mir aber gesagt hat, dass bei ihm nicht alles 100 Prozent richtig ist, war das Risiko zu groß. Ich habe Domme rausgelassen und Kozuki war dann im Kader.“

Unverhofft kommt oft – Kozuki nutzte seine Chance und brillierte. Kurz nach seiner Einwechselung schlug er eine schöne Freistoßflanke auf Bryan Lasme, der zum 3:0 traf. Wenig später fand eine Kozuki-Ecke den Kopf von Assan Ouedraogo – 4:0. Und dann wurde es schon fast unheimlich: Kurz vor Abpfiff verwandelte er einen direkten Freistoß zum 5:0.

Es scheint so, als hätte der FC Schalke 04 seinen Standardspezialisten gefunden – und den hat Königsblau auch bitter nötig. Flanken, Freistöße und Ecken waren in der Abstiegssaison eine große Schwäche von S04.

Kozuki sollte eigentlich zur U23

Kozuki sammelt damit gewichtige Argumente für einen Platz in der ersten Elf und dabei sollen die Schalker laut „WAZ“ sogar überlegt haben, ihn erst einmal wieder zur U23 zu schicken, um die nötige Spielpraxis zu sammeln.

Von Reis gab’s nach dem Auftritt ein Sonderlob: „Man sieht, was möglich ist, wenn er sich nicht so viel Druck macht. Wenn er sich so belohnt, finde ich das sehr, sehr gut. Trotzdem ist er noch nicht am Limit.“