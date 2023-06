FC Schalke 04 hört ganz genau hin: Klub macht Interesse an S04-Talent öffentlich

Muss der FC Schalke 04 den Abgang eines Juwels befürchten? In der vergangenen Saison war der Spieler ausgeliehen, sollte Spielpraxis sammeln. Nach dem Abstieg planten ihn die Knappen eigentlich wieder fest ein.

Sein Leihverein zeigt jedoch großes Interesse daran, ihn zu behalten. Es könnte zu harten Verhandlungen mit dem FC Schalke 04 kommen. Der Ausgang ist bisher völlig offen.

FC Schalke 04: Wie geht es für IHN weiter?

Als die Königsblauen vor zwei Jahren abstiegen, galt er als einer der Hoffnungsträger für den Wiederaufstieg, als Gesicht für die Zukunft. Und so spielte Florian Flick auf dem Weg zurück in die Bundesliga als Sechser im Mittelfeld eine wichtige Rolle.

Wieder im Oberhaus angekommen, erlebte er zunächst noch auf dem Feld den Horrorstart unter Frank Kramer mit. Spätestens mit dem Trainerwechsel zu Thomas Reis blieb er jedoch außen vor. Die Folge: Der FC Schalke 04 verlieh ihn im Winter nach Nürnberg.

Nürnberg wittert seine Chance

Bei den Franken war er im Mittelfeld unangefochten. Die „Clubberer“ wollen den 23-Jährigen unbedingt halten. Da stört es sie auch nicht, dass Flick mit einem Mittelfußbruch noch einige Zeit ausfallen wird.

Florian Flick im S04-Trikot. Foto: IMAGO/Eibner

„Bei Flick finden Gespräche für eine mögliche Club-Zukunft statt“, verkündete Nürnberg auf der eigenen Homepage und machte die eigenen Absichten klar. Zudem erklärte auch Vorstand Dieter Hecking öffentlich: „Dass wir Florian Flick gerne weiter hier Fußball spielen sehen wollen, ist klar.“

FC Schalke 04: Platz im Mittelfeld wird dünn

Hecking bestätigte, dass sich FCN, S04 und Flick im Austausch befinden. „Er weiß, was er an uns hat, das hat er uns auch signalisiert“, legt er nach. Hoffnungen in Nürnberg dürfte auch der Schalke-Transfer von Ron Schallenberg wecken.

Schallenberg spielt ebenfalls im Defensiven Mittelfeld, soll in Zukunft einer der unumstrittenen Anführer des FC Schalke 04 werden. Damit schwindet auch der Platz für Flick – was einen Wechsel wahrscheinlicher macht.