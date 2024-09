FC Schalke 04: Neue Details zum Sanchez-Transfer! DAS rückt den Deal in ein neues Licht

Von ihm erhoffen sich Ben Manga und die Fans so einiges – Karel Geraerts bisher noch nicht. Die Personalie Felipe Sanchez verkam beim FC Schalke 04 in den letzten Tagen zum Politikum (hier mehr dazu lesen). Den Argentinier hatte S04 erst in diesem Sommer geholt.

Während der FC Schalke 04 bisher nicht allzu viel über die Transfermodalitäten verraten hat, holt das Sanchez‘ Ex-Klub Gimnasia y Esgrima La Plata jetzt nach. Das offenbart, wie viel die Knappen in den Innenverteidiger investiert haben – und vielleicht auch, warum Ben Manga so erpicht darauf ist, dass Sanchez endlich spielt.

FC Schalke 04: Große Hoffnungen in Sanchez

Der Argentinier ist einer dieser Transfers, die man sich bei den Königsblauen von Kaderplaner Manga erhoffte. Mit seinem großen Netzwerk hatte er den 20-Jährigen längst auf dem Radar. Anfang Juli schlug S04 dann zu.

Mit einem Vertrag bis 2028 und der Rückennummer 2 ausgestattet, begann sein Abenteuer in Europa. Wie viel der FC Schalke 04 wirklich in den neuen Spieler investierte, wird jetzt deutlich. In einem Bericht der Fußball-Direktion haben jetzt nämlich die Argentinier von La Plata offengelegt, wie viel Geld tatsächlich nach Südamerika fließt.

Sanchez kostet einiges

Im Bericht, der auf der Website des Vereins abrufbar ist, legt der Klub offen, dass man für Sanchez eine fixe Ablösesumme von 1,3 Millionen US-Dollar erhalten habe. Umgerechnet macht das knapp 1,2 Millionen Euro. Allerdings kann die Ablöse durch bestimmte Boni um weitere 1,1 Millionen US-Dollar (knapp eine Million Euro) ansteigen. Damit wäre die Ablöse bereits bei 2,2 Millionen Euro – und damit im Bereich von Königstransfer Moussa Sylla.

Aber auch hier stoppt es noch nicht. Um Sanchez letztlich wirklich ins Ruhrgebiet zu lotsen, ließ sich Königsblau auf einen weiteren Deal ein. Gimnasia y Esgrima La Plata ließ sich eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 20 Prozent zusichern.

FC Schalke 04 hat Arbeit vor sich

Mit Blick auf das große Ziel der Kaderwert-Entwicklung sind das einige Faktoren, die es zu beachten gilt, ehe Schalke mit Sanchez großen Gewinn machen kann. Dafür muss Sanchez natürlich spielen und sich zeigen.

Vielleicht liegt hier auch der Grund, weshalb sich Manga zuletzt kritisch dazu geäußert hatte, dass Sanchez noch keine regelmäßigen Einsatzzeiten beim FC Schalke 04 bekommt. Bis Vertragsende 2028 ist es ja aber noch ein bisschen hin.