FC Schalke 04: Kozuki trifft schon wieder – winkt ihm jetzt sogar ein Platz in der Startelf?

Schon jetzt lässt sich sagen: Soichiro Kozuki ist beim FC Schalke 04 die Überraschung der Winterpause. Der Japaner hat den Sprung von der 2. Mannschaft zu den Profis geschafft und sorgt dort für mächtig Furore.

Im ersten Testspiel des Jahres gegen den FC Zürich hat Soichiro Kozuki seinen nächsten Treffer erzielt. Der ein oder andere Fan fordert jetzt sogar seine Berufung in die Startelf.

FC Schalke 04: Kozuki sorgt für Furore

Seine Geschichte liest sich wie ein kleines Fußballmärchen: Im Sommer 2022 wechselte Kozuki aus der zweiten japanischen Liga nach Deutschland zum 1. FC Düren in die Mittelrheinliga. Von dort ging es für den Japaner nach nur einem halben Jahr direkt weiter in die Regionalliga zur Zweitvertretung des FC Schalke 04. Wiederum ein halbes Jahr später hat er nun seinen ersten Profivertrag unterschrieben.

Anfang Dezember beorderte Trainer Thomas Reis den offensiven Mittelfeldspieler zu den Profis. Bei seinen Auftritten in den Testspielen gegen Rapid Wien (2:2), Hajduk Split (3:4) und VfL Osnabrück (2:2) sorgte er gleich für mächtig Furore. In allen drei Testspielen erzielte der Japaner ein Tor. Die Belohnung folgte kurze Zeit später: Schalke stattete ihn mit einem Profivertrag bis 2025 aus.

Aktuell ist Kozuki mit den Schalker Profis im Trainingslager in Belek und bestätigt auch im neuen Jahr nahtlos an seine bestechende Form. Gegen den FC Zürich legte er am Samstag (7. Januar) seinen vierten Treffer im vierten Testspiel nach.

S04-Fans feiern Kozuki

Schon jetzt werden bei den Fans Forderungen laut, dass Kozuki beim Rückrundenauftakt gegen Eintracht Frankfurt (21. Januar) in der Startelf stehen muss. Wir haben dir einige Reaktionen auf das Testspiel rausgesucht:

„Kozuki wird uns noch das ein oder andere mal viel Freude bereiten. Ich hoffe, Reis setzt viel auf ihn“

„Wenn Kozuki die Rückrunde 5 Scorer macht, wäre das big.“

„Wieder Kozuki. Langsam macht das Angst“

„Es bleibt nur zu hoffen, dass Kozuki in der Bundesliga genauso effizient bleibt. Echt kaum zu glauben, wie der in Testspielen trifft. So stark.“

Mehr News:

Das sagt Thomas Reis

Von Trainer Thomas Reis gab es nach dem Abflug ins Trainingslager schon ein Lob: „Wenn du ständig gut arbeitest, dann wirst du auch belohnt. Soichiro hat es sich verdient, nun ein Teil unserer Mannschaft zu sein.“ Reis stellt aber auch klar: „Er hat noch Luft nach oben. An seinem Einsatzwillen habe ich aber keine Zweifel.“ Bei der Verkündung seiner Vertragsunterschrift mahnte Reis bereits zu Geduld. Er wolle ihn behutsam aufbauen.