FC Schalke 04: Fans trauen ihren Augen nicht – jetzt kann man HIER Karten bekommen

Das Fußballgeschäft wurde in den vergangenen Jahren immer verrückter. Viele verschiedene TV-Anbieter und neue Ticketbörsen von Drittanbietern erschwerten Fans das Schauen der Spiele vom Lieblingsverein. Damit haben auch die Fans des FC Schalke 04 Bekanntschaft machen müssen.

Nun scheint das nächste Kuriositäten-Level erreicht worden zu sein, denn jetzt können die Anhänger des FC Schalke 04 ihre Karten bei Netto erwerben – und das völlig legal.

FC Schalke 04: Fans können Auswärtstickets bei Netto kaufen

Für das Bundesliga-Auswärtsspiel der Schalker bei Hertha BSC am 23. Oktober hat sich der Hauptstadtklub etwas einfallen lassen. Für den 11. Spieltag können die Fans beider Vereine ihre Tickets bei Netto erwerben. Dies ist auf der offiziellen Webseite des Discounters einzusehen.

Netto wirbt damit, dass man für das Spiel der Schalker online Tickets kaufen kann, solange der Vorrat reicht. Das Angebot würde allerdings nur bis zum 19. Oktober gelten, sodass sich interessierte Fans beeilen müssen. Doch damit nicht genug: Kaufen Anhänger ihre Tickets über Netto, sparen sie gleichzeitig 50 Prozent.

Ein Haken für die Schalke-Fans: Die angebotenen Tickets gelten ausschließlich für die Blöcke M und O im Berliner Olympiastadion – also den Heimbereich. Während der Block M dabei mehr in Richtung der Gästefans gelegen ist, befindet sich der Block O nah an der Ostkurve. In dieser stehen die Ultras der Berliner.

S04: Fans staunen – „Jetzt habe ich alles gesehen“

Auf Twitter blieb das Angebot des Supermarkts auch für einige Anhänger der Königsblauen nicht lange unentdeckt. „Jetzt habe ich wirklich alles gesehen“, kommentierte ein Nutzer die Möglichkeit, über Netto vergünstigte Tickets zu erwerben.

Die Reaktion der Fans ist dabei nicht verwunderlich. Es kommt selten vor, dass ein Supermarkt offizielle Tickets für ein Bundesligaspiel verkauft. Es könnte allerdings nur der Anfang sein. Sollte das Angebot gut genutzt werden, sind weitere Aktionen dieser Art vorstellbar. Den einzelnen Fan dürfte es freuen, denn er hat so die Möglichkeit auf einen vergünstigten Stadionbesuch.