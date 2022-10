FC Schalke 04 macht Fanliebling zu schaffen: „Ich heule immer, wenn ich die Spiele sehe“

Die vergangenen Jahre waren beim FC Schalke nur von mäßigem Erfolg geprägt. Den Fans der Königsblauen sind in der Vergangenheit einige graue Haare gewachsen, doch damit sind sie nicht allein.

Mit Atsuto Uchida war in den vergangenen Tagen ein Publikumsliebling zurück am Trainingsgelände der Schalker. In einem Interview machte der Japaner deutlich, wie eng verwurzelt er auch noch fünf Jahre nach seinem Abgang beim S04 ist und wie er die letzten Jahre des FC Schalke 04 erlebt hat.

FC Schalke 04: Uchida kommentiert Schalke-Leistung

Der ehemalige Rechtsverteidiger besuchte für das japanische Fernsehen das Trainingsgelände der Schalker. Dort unterhielt er sich auch mit den anwesenden Journalisten. Im Interview mit diesen sprach der 34-Jährige auch über die letzten Jahre seines Herzensklubs. Im Gespräch des Japaners, in welchem unter anderem die „WAZ“ anwesend war, verriet Uchida, dass er zwar nicht schaffe alle Spiele der Königsblauen zu verfolgen, allerdings schaue er sich jede Woche die Highlights der Partien an.

Im Anschluss machte er deutlich, dass ihm das allerdings nicht immer leichtfällt. „Ich heule immer, wenn ich die Spiele sehe“, gesteht der Japaner lachend. Damit dürfte Uchida nicht alleine sein, denn zumindest nach dem Ab- und Wiederaufstieg der Schalker haben die Anhänger des Vereins die ein oder andere Träne vergossen.

FC Schalke 04: Uchida an Verpflichtung von Yoshida beteiligt

Im vergangenen Sommer wechselte Maya Yoshida zum FC Schalke in die Bundesliga. Uchida soll an der Verpflichtung seines Landsmanns beteiligt gewesen sein. Bevor der 34-Jährige nach Gelsenkirchen gewechselt ist, habe er sich bei der Schalker-Legende nach dem Verein erkundigt.

Dies liegt daran, dass die beiden Japaner schon seit Jahren eine enge Freundschaft pflegen. Yoshida sei für Uchida „wie ein Familienmitglied, ein Bruder“. Uchidas Landsmann sei im ganzen Fußballbereich sein „engster Freund“, wie der Publikumsliebling im Gespräch mit der „WAZ“ meint.