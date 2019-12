FC Schalke 04: Eurofighter rührt mit Nachruf auf toten S04-Fan zu Tränen – „War geschockt“

View this post on Instagram

Als ich am Mittwochabend von einem privaten Termin kam war ich geschockt! Nicht weil Königsblau bei Wolfsburg unentschieden gespielt hat, sondern weil wir als Verein einen Menschen verloren haben, für den unser Motto „wir leben Dich“ keine Floskel war , sondern pure Überzeugung! Als ich Jungs aus unserem Verein fragte, was für ein Mensch er war, bekam ich die Antwort,“ es war Drüse, ein Allesfahrer, ein Mensch der sein Leben nach Schalke geplant hat, der sich am vergangenen Wochenende, mit den Ultras, für einen guten Zweck engagiert hat und dem kein Weg zu weit war um Schalke zu unterstützen! Drüse ist mit 41 Jahren verstorben, wir haben zusammen drei Titel gewonnen (getrennt von Laufbahnen und Stadionzäunen). Ich möchte mich für den Support bedanken, auch wenn Du bestimmt öfter gesagt hast,“ Trainer, wechsel den Blinden aus!“ Es ist nicht das Emblem, was S04 so besonders macht, es sind die Menschen, die getreu nach dem Motto handeln,“wir leben Dich!“ Der Familie wünsche ich viel Kraft in dieser schwierigen Zeit und ich denke, dass sich die Kurve gebührend verabschieden wird.