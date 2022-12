FC Schalke 04: Deutliche Ansage! Star will unbedingt verlängern

Mit drei Treffern und zwei Vorlagen ist Dominick Drexler beim FC Schalke 04 aktuell der beste Scorer im Team. Ob er über die Saison hinaus beim FC Schalke 04 bleibt, ist aber noch offen. Sein Vertrag bei den Königsblauen läuft im Sommer aus.

Jetzt hat sich Dominick Drexler zu seiner Zukunft geäußert. Der Mittelfeldspieler will unbedingt beim FC Schalke 04 bleiben. Er drängt auf eine Vertragsverlängerung.

FC Schalke 04: Drexler will bleiben

2021 wechselte Dominick Drexler vom 1. FC Köln zum FC Schalke 04 in die 2. Bundesliga. In der wilden Aufstiegssaison war Drexler im Mittelfeld gesetzt und steuerte drei Tore und fünf Vorlagen zur Rückkehr in die Bundesliga bei.

In der aktuellen Saison ist Drexler wieder ein wichtiger Teil der Mannschaft, führt die Scorerliste der offensivschwachen Schalker sogar an. Wenn es nach dem 32-Jährigen geht, trägt er auch über 2023 hinaus das königsblaue Trikot.

Gegenüber dem Portal „Transfermarkt.de“ sagte er jetzt: „Ich fühle mich super wohl in diesem Verein und kann mich mit all dem, was zu Schalke gehört, identifizieren. Durch den emotionalen Aufstieg hat man zu vielen Leuten im Verein ein unglaublich enges Verhältnis. Daher kann ich mir vorstellen, noch lange zu bleiben.“ Es solle „hoffentlich bald“ Neuigkeiten über seine Zukunft geben. Es klingt so, als sei eine Vertragsverlängerung auch unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

„Unsere Aufgabe ist es, den Verein – egal wie – in der Bundesliga zu halten“

Dass der FC Schalke 04 auf seiner Position Verstärkung sucht, stört ihn nicht. „Als langjähriger Profi weiß ich, dass Konkurrenz das Geschäft belebt. Wenn qualitativ hochwertige Spieler im Training zusammenkommen und man weiß, dass einem ein richtig guter Konkurrent im Nacken sitzt, dann kitzelt das noch mal ein paar Prozente heraus. Das brauchen wir einfach“, so Drexler.

Mehr News:

Weiter sagt er: „Unsere Aufgabe ist es, den Verein – egal wie – in der Bundesliga zu halten. Da gehört für mich auch dazu, dass frischer Wind reinkommt. Ich sehe das überhaupt nicht negativ, denn es geht darum, die Qualität hochzuschrauben.“