FC Schalke 04: Bundesliga-Profi bislang ohne Chance – wäre er einer für den S04?

Bislang hat sich beim FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt bezüglich Neuzugänge nicht viel getan. Der Deal mit Torhüter Loris Karius steht kurz bevor, allerdings gibt es auf den anderen Positionen kaum Bewegung. Schließlich gibt es im Kader der Königsblauen einige Baustellen, die noch behoben werden sollten.

Dabei lohnt es sich, einen Blick in die Bundesliga zu werfen. Dort gibt es zahlreiche Talente und erfahrene Spieler, die nicht so oft zum Einsatz kommen, wie erhofft. Bei einem defensiven Mittelfeldspieler könnte der FC Schalke 04 zuschlagen. Ob ihn die Verantwortlichen auch im Visier haben?

FC Schalke 04: Kaum Neuzugänge im Winter

Bevor das Transferfenster am 1. Januar 2025 öffnete, hatten Fans und Experten drei Positionen ausgemacht, auf denen der FC Schalke 04 Handlungsbedarf hat: im Sturm, im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung. Aktuell ist es aber in Sachen Neuzugänge ziemlich ruhig in Gelsenkirchen.

Lediglich der ablösefreie Transfer von Loris Karius steht bevor. Der derzeit vereinslose Torhüter kommt für Ron-Thorben Hoffmann, der per Leihe bis zum Saisonende zu Eintracht Braunschweig wechseln wird.

Dabei könnte der S04 besonders im defensiven Mittelfeld Verstärkung gebrauchen – zumindest bis zum Saisonende. Ron Schallenberg ist als Sechser geholt worden, ist aber fest in der Innenverteidigung eingeplant, weshalb auf dieser Position Handlungsbedarf herrscht. Ein Kandidat könnte dabei aus der Bundesliga kommen: Tim Breithaupt vom FC Augsburg.

Bundesliga-Profi einer für den S04?

Der defensive Mittelfeldspieler kommt beim Bundesligisten in dieser Saison kaum zum Zug, fehlte zwischendurch auch mit einer Sprunggelenkverletzung. Die meiste Zeit sitzt Breithaupt nur auf der Bank. In Augsburg hat er noch einen Vertrag bis 2028, weshalb eine Leihe in diesem Winter durchaus eine Option sein könnte. Vielleicht zum FC Schalke 04?

Bei den Königsblauen würde der 22-Jährige, der drei Jahre für den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga spielte, auf die gewünschte Spielzeit kommen und vermutlich mit viel Spielpraxis zurück nach Augsburg wechseln. Bislang ist jedoch nicht klar, ob auch die Verantwortlichen der Schalker Breithaupt auf dem Schirm haben. Ein Deal würde für alle Seiten sicherlich Sinn machen.

Bislang wird Breithaupt mit keinem anderen Klub aus der 1. oder 2. Bundesliga in Verbindung gebracht. Klar ist, dass er mit einer Rückrunde ohne viel Einsatz nicht zufrieden wäre. Bis zum 3. Februar 2025 haben die Vereine Zeit, sich neue Spieler zu holen. Dann wird sich auch zeigen, ob der FC Schalke 04 neben Karius noch weitere Transfers tätigen wird.