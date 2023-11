FC Schalke 04: Bosse wenden sich an S04-Fans – drastische Maßnahmen angekündigt

Beim FC Schalke 04 rumort es gewaltig! Nach der 3:5-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf gab es schon Riesenaufregung, nun haben sich auch noch Vorstand und Aufsichtsrat an die königsblauen Anhänger gewendet.

In einem Sonderbrief an die Mitglieder des FC Schalke 04 zeigen sich die Verantwortlichen deutlich verärgert und kündigen nach dieser bislang desaströsen Hinrunde drastische Maßnahmen an.

FC Schalke 04: Bosse wenden sich an S04-Fans

Platz 16 in der 2. Bundesliga, nur 13 Punkte aus 14 Spielen. Dem FC Schalke 04 droht der nächste Abstieg – dieses Mal in die 3. Liga! Das soll unbedingt verhindert werden. Mit einem Sonderbrief an die Mitglieder wollen Aufsichtsrat und Vorstand aufzeigen, wie auf die aktuelle Situation geschaut wird und welche Schritte folgen werden.

„Unsere kurzfristige Erwartungshaltung an die Mannschaft für das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück ist klar kommuniziert: 90 Minuten volle Konzentration, totale Leidenschaft und drei Punkte für Königsblau. Konzentration und Leidenschaft – das sind Grundtugenden, die gar nicht so explizit betont werden sollten. Bislang ist es dem Team allerdings noch nicht gelungen, diese über die volle Spieldistanz zu zeigen, genauso wie den Matchplan des Trainers vollumfänglich umzusetzen“, heißt es in dem Brief.

Die Gründe dafür sind vielschichtig, so die Bosse. Einige werden aufgezählt: „In der Zusammensetzung des Kaders sind Fehler gemacht worden, einige Ideen sind nicht aufgegangen – dafür tragen wir die Verantwortung. Spieler haben noch nicht die Rollen eingenommen, für die sie vorgesehen waren. Strukturen, die sie dabei unterstützen und sie stärken sollen, funktionieren nicht so, wie es für Top-Leistungen notwendig ist.“

Drastische Maßnahmen angekündigt

Daher wollen die Bosse des FC Schalke 04 alles daran setzen, die Fehlerentwicklungen in der kommenden Winterpause zu korrigieren. „Auch beim Blick auf mögliche Kaderveränderungen werden wir entschlossen handeln. Wir wissen um den Ernst der Lage. Uns ist bewusst, dass die kommenden Spiele von elementarer Bedeutung sind. In den drei Partien bis zur Winterpause geht es darum, wichtige Punkte für Schalke zu sammeln. Unser Fokus geht von Woche zu Woche, ehe im Winter notwendige Maßnahmen umgesetzt werden“, heißt es weiter.

In dem Brief wendet sich auch die Mannschaft an die Fans. „Wir schämen uns für einige Auftritte in den letzten Monaten! Wir haben uns viel mehr vorgenommen – jeder Einzelne von uns! Diesem Anspruch von Euch Mitgliedern, Fans und auch von uns selbst nicht gerecht zu werden, enttäuscht uns sehr. Nach einem Spiel, wie wir es am Samstagabend in den ersten 45 Minuten abgeliefert haben, entstehen bei uns allen Enttäuschung, Leere, Wut und Scham, weil wir wissen, dass das Schalke 04 nicht würdig ist. Die ersten 30 Minuten sind nicht zu entschuldigen“, so das S04-Team.

Die Profis haben es sich zur Pflicht genommen, in den vergangenen drei Partien das Vertrauen, dass „ihr in uns gesetzt habt, zurückzuzahlen. Wir haben noch drei extrem wichtige Spiele bis zur Winterpause vor uns, in denen wir ein anderes Gesicht zeigen werden! Wir können Euch versichern, dass wir bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Frustbewältigung begonnen und die Suche nach Lösungen nochmals intensiviert haben. Es geht um den Anspruch und die Ehre jedes einzelnen, und wir werden nicht aufhören, dafür zu kämpfen. Keiner von uns will eine schlechte Leistung bringen! Keiner von uns will ein Spiel verlieren! Keiner von uns will den Verein in ein schlechtes Licht rücken! Wir alle haben andere Ansprüche an uns selbst und wir werden uns dieser Situation stellen und gemeinsam mit Euch da rauskommen!“