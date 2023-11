FC Schalke 04: Ex-Star liebäugelt mit Deutschland-Rückkehr – im Sommer wäre er ablösefrei

Nach vier Jahren in Deutschland kehrte Benito Raman im Sommer 2021 zurück in seine Heimat Belgien. Vom FC Schalke 04 wechselte er zum belgischen Top-Klub RSC Anderlecht. Dort läuft sein Vertrag im Sommer nun aus.

Zieht es Benito Raman jetzt wieder zurück nach Deutschland? Der Ex-Schalke-Star ist nach eigenen Angaben von einer Rückkehr nach Deutschland nicht abgeneigt.

FC Schalke 04: Raman spricht über Deutschland-Rückkehr

2017 kam Raman von Standard Lüttich nach Deutschland zu Fortuna Düsseldorf. Nach zwei Jahren ging es für den Angreifer weiter zum FC Schalke 04. Nach zwei Jahren und dem Abstieg in die 2. Bundesliga machte Raman wieder den Abflug, ging zurück nach Belgien zum RSC Anderlecht.

Beim RSC Anderlecht ist für den 29-Jährigen in diesem Sommer aber wieder Schluss. Sein Vertrag läuft aus. Im Gespräch mit der „WAZ“ bestätigt er nun: „Ich werde den Klub verlassen, im Sommer läuft mein Vertrag nach drei Jahren aus.“

Raman kommt in dieser Spielzeit nur auf mickrige sechs Einsätze, spielt kaum noch eine Rolle. Das ist auch einer der Gründe, wieso er im kommenden Sommer das Weite sucht. Wohin es geht, steht noch nicht fest. Eine Rückkehr nach Deutschland kann er sich aber sehr gut vorstellen.

„Hätte nichts gegen eine Rückkehr“

„Die Zeit in Deutschland war die beste in meiner Karriere – ich hätte nichts gegen eine Rückkehr. Auch aus privaten Gründen bin ich 2021 zurück nach Belgien gegangen, doch all das ist jetzt geklärt. Also warum nicht nach Deutschland wechseln?“, sagt der Belgier.

Gegenüber der „WAZ“ erklärt er weiter: „Ich bin davon überzeugt, dass meine Art Fußball zu spielen nach Deutschland passt. Bei Schalke und Düsseldorf habe ich gezeigt, was ich kann. Mein Vertrag läuft im Sommer aus – wir werden sehen, was dann passiert.“ Eine Rückkehr zum FC Schalke 04 scheint zum jetzigen Zeitpunkt allerdings unrealistisch.