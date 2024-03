FC Schalke 04: Bei Geraerts außen vor – ist ihre Zeit bei S04 abgelaufen?

Timo Baumgartl, Tobias Mohr, Dominick Drexler und Lino Tempelmann haben eins gemeinsam – sie schafften es zuletzt regelmäßig nicht in den Spieltagskader des FC Schalke 04. Trainer Karel Geraerts setzte das Quartett auf die Tribüne.

Bei allen vier Profis steht Zukunft beim FC Schalke 04 auf der Kippe, ein Abschied im Sommer rückt näher.

FC Schalke 04: Vier Stars bei Schalke vor dem Aus?

Wenn man die Namen Timo Baumgartl, Tobias Mohr, Dominick Drexler und Lino Tempelmann liest, denkt man eigentlich direkt an Stammspieler – oder zumindest Einwechseloptionen. Unter Trainer Karel Geraerts spielte das Quartett zuletzt aber überhaupt keine Rolle mehr.

Dass alle vier S04-Kicker gegen den SC Paderborn nicht in den Kader berufen worden sind, ist ein Fingerzeig für die Zukunft. Bei Schalke steht im Sommer ein Umbruch an – und bei allen Vieren deuten die Zeichen aktuell eher auf Abschied.

+++ Ex-Schalke-Star mitten im Chaos – jetzt könnte es für ihn noch dicker kommen +++

Baumgartl: Vom Heilsbringer zum Bankdrücker

Timo Baumgartl kam erst im Sommer ablösefrei von PSV Eindhoven zum FC Schalke 04. Er galt zu Beginn als der absolute Wunschspieler, sollte die Innenverteidigung mit seiner Erfahrung stabilisieren. Bei Schalke kommt Baumgartl bislang allerdings überhaupt nicht zurecht. Zwölf Einsätze stehen bislang zu Buche, zuletzt flog er dann sogar aus dem Kader.

Unter Thomas Reis war er zunächst gesetzt, bis er öffentlich harte Kritik äußerte und suspendiert wurde. Unter Geraerts durfte er auch im ersten Spiel ran, fand sich danach aber lange Zeit auf der Bank wieder. Gegen Wiesbaden und Magdeburg warf Geraerts ihn erneut rein. Bei der peinlichen 0:3-Pleite musste er in der Pause runter. Seitdem stand Baumgartl nicht einmal mehr im Kader.

Mit Schallenberg gibt es nun außerdem einen neuen Konkurrenten. Geraerts hat ihn vom Defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung beordert. Damit sinken Baumgartls Chancen auf einen Einsatz. Gut möglich, dass das Missverständnis im Sommer endgültig beendet wird.

Mohr und Tempelmann nicht mehr gefragt

Tobias Mohr stand seit der Magdeburg-Pleite ebenfalls nicht mehr im Kader. Seit dem nun Winter-Neuzugang Brandon Soppy spielt, ist nun kein Platz mehr für den 28-Jährigen. So richtig überzeugen konnte Mohr ohnehin nicht. Auch seine Zeit bei Schalke könnte im Sommer vorzeitig enden.

Sommer-Neuzugang Lino Tempelmann ist schon seit der Lautern-Pleite (1:4) außen vor. Seit dem kam er nur noch zu einem Kurzeinsatz, stand insgesamt dreimal gar nicht erst im Kader. Auch er spielt unter Geraerts zurzeit keine Rolle, könnte aber dank Seguins Sperre nochmal seine Chance bekommen (hier mehr!).

Lino Tempelmann ist bei Schalke nur noch Bankdrücker. Foto: IMAGO/Pakusch

Drexler spielt überhaupt keine Rolle mehr

Am aussichtslosesten scheint die Situation aber bei Dominick Drexler zu sein. Seit der 3:5-Pleite gegen Düsseldorf im November kam er nicht mehr zum Einsatz, gegen Wiesbaden, Magdeburg und Paderborn schaffte er es gar nicht erst in den Kader. Hinzu kommt, dass Trainer Geraerts öffentlich immer wieder harsche Kritik an ihm äußerte (hier mehr!). Unter Geraerts wird’s für ihn im Sommer wohl nicht weitergehen.

Das könnte dich auch interessieren:

Auch wenn Geraerts immer wieder gebetsmühlenartig betont, dass jeder Spieler die Chance habe, sich zurückzukämpfen – für dieses Quartett dürfte im Sommer ein Wechsel eine ernste Option sein.