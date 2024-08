FC Schalke 04: Plötzlich gibt’s Hoffnung – wird S04 IHN noch los?

Mit 15 Neuzugängen hat der FC Schalke 04 ordentlich auf dem Transfermarkt zugelangt. Mehr Spieler sollen in diesem Sommer nicht mehr kommen. Dafür würden die Königsblauen aber gerne noch den ein oder anderen Kicker abgeben.

Ganz oben auf der Liste stehen die drei Aussortierten: Timo Baumgartl, Dominick Drexler und Ralf Fährmann. Für Baumgartl könnte der FC Schalke 04 jetzt womöglich sogar einen Abnehmer finden. Ein Konkurrent aus der 2. Bundesliga hat großen Bedarf.

FC Schalke 04: Interessent für Baumgartl?

Schon seit Anfang März gehört Timo Baumgartl nicht mehr zum Profi-Kader des FC Schalke 04. Trainer Karel Geraerts suspendierte ihn – und hat ihn bis heute nicht begnadigt. In diesem Sommer wollte S04 Baumgartl unbedingt loswerden, doch der Plan ging bislang noch nicht auf.

Wenige Tage vor dem Ende der Transferphase könnte jetzt aber nochmal Schwung in die Personalie kommen. Es gibt tatsächlich einen möglichen Interessenten. Eintracht Braunschweig wird mit einer Verpflichtung von Baumgartl in Verbindung gebracht. Die „Braunschweiger Zeitung“ schreibt von „leisen Gerüchten“.

Wird Schalke Baumgartl doch noch los?

Klar ist: Eintracht Braunschweig braucht dringend einen erfahrenen Innenverteidiger. Mit 13 Gegentoren in drei Spielen sind die Löwen die Schießbude der Liga. Dass es der Braunschweiger Defensive an Stabilität fehlt, konnten die Schalker am 1. Spieltag aus nächster Nähe beobachten. Königsblau schenkte ihnen gleich fünf Treffer ein.

Der FC Schalke 04 würde Baumgartl wohl keine Steine in den Weg legen und möglicherweise sogar auf eine Ablösesumme verzichten, um das Gehalt des Innenverteidigers einsparen zu können. Rund 700.000 Euro soll Baumgartl jährlich einstreichen.