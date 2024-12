Elversberg – Schalke 04: Bitterer Aussetzer bringt Fans auf 180! „Es reicht mir“

Elversberg gegen Schalke 04, Tabellenführer gegen Krisenklub, frecher Neuling gegen abgestürztes Schwergewicht – noch vor einigen Jahren hatte kaum jemand damit gerechnet, dieses Duell mal zu sehen. Doch jetzt ist es so. Und dass die Knappen nicht als Favorit ins Saarland reisten, spricht Bände.

Dennoch rechneten sich die Knappen etwas aus. Immerhin hatte man gegen Paderborn und Düsseldorf ansprechende Leistungen gezeigt. Auch bei Elversberg gegen Schalke 04 hatte es für die Gäste zunächst gut ausgesehen. Dann allerdings patzte Justin Heekeren schwer.

Elversberg – Schalke 04: Heekeren kaschiert Karaman-Führung

Wer sonst als Kapitän Kenan Karaman hätte S04 gegen den Tabellenführer der zweiten Liga in Führung bringen sollen. Der Offensivmann hatte nach knapp zehn Minuten den Ball in den Fuß gespielt bekommen. Karaman dribbelte los, an drei Gegnern vorbei und schloss wuchtig in Führung ab.

Plötzlich roch es nach der nächsten königsblauen Sensation. Doch eine Viertelstunde später machte sich erstmal wieder Ernüchterung breit. Stattdessen jubelte Elversberg gegen Schalke 04 über einen Treffer von Carlo Sickinger.

Allerdings hatte Schalke-Keeper Justin Heekeren dabei seine Finger im Spiel. Den Distanzschuss Sickingers wollte Heekeren eigentlich fangen. Jedoch rutschte ihm der Ball durch die Handschuhe und von da ins Tor. Eine bittere Szene.

Fans sind nicht begeistert

Nicht der erste Fehler des Torwarts, der nach der Einstellung von Kees van Wonderen das interne Duell gegen Ron Thorben Hoffmann gewonnen hatte. Auch gegen den Hamburger SV hatte Heekeren beispielsweise schon gepatzt.

Den erneuten Aussetzer nahmen zahlreiche Fans gegen Elversberg wutschnaubend zur Kenntnis. „Ich hab zuviel gesehen, es reicht mir mit Heekeren“, konstatierte einer auf „X“. „Unglaublich, wie die sich immer wieder die Dinger selber reinhauen. So verteilt man Geschenke“, befand ein anderer.

Und es ging noch weiter. „Wer keine Torwart-Diskussion haben will, dem darf sowas einfach nicht passieren. Es nervt einfach so sehr!“, oder „Bis auf sein Passspiel ist der absolut nicht Zweitliga tauglich“, urteilten andere. Der Frust saß nach dieser Aktion bei Elversberg – Schalke 04 tief.