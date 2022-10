Leverkusen – Schalke: Alonso-Hammer! So reagiert Kramer auf den Trainerwechsel

Nur wenige Tage vor dem Match Leverkusen – Schalke hat Bayer die Bombe platzen lassen: Cheftrainer Gerardo Seoane wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt, seinen Platz auf der Trainerbank der Werkself wird in Zukunft Xabi Alonso einnehmen.

S04-Coach Frank Kramer äußerte sich vor dem Spiel Leverkusen – Schalke zum Trainerwechsel beim Gegner und der veränderten Spielvorbereitung.

FC Schalke 04: Trainer Kramer erklärt Auswirkungen des Trainerwechsels

Die Spielvorbereitung wurde durch den Trainerwechsel nun verändert. „Es ist anders, wenn man sich die Spiele angeschaut und entsprechende Rückschlüsse gezogen hat. Das ändert sich dann ein kleines bisschen“, erklärt Kramer.

FC Schalke 04: Trainer Frank Kramer Foto: IMAGO / Revierfoto

Allerdings sei es für seine Mannschaft wichtig auf sich zu achten, denn „man muss klar sein in dem was man selber will. Wir spielen gegen Bayer Leverkusen. Auch wenn ein neuer Trainer da ist sind die Spieler diejenigen, welche auch schon im gesamten Saisonverlauf zur Verfügung standen“, erklärt der S04-Coach. Man müsse laut Kramer deswegen besonders die Dinge umsetzten, die man selbst als entscheidend erachte.

FC Schalke 04: Zweifelt Kramer an Alonso?

Angesprochen auf die Frage, was ein neuer Trainer in so kurzer Zeit im Spiel verändern kann, meinte Kramer, dass man lediglich Details anpassen könne. „Er ist da, es ist eine andere Ansprache. Es wird nicht alles auf links gedreht, das ist klar. Kleinigkeiten werden angepasst“, erklärt der 50-Jährige.

Mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Verletztenmisere! Jetzt beordert Kramer IHN zu den Profis

Ex-Trainer findet neuen Job – ausgerechnet bei DIESEM Klub

FC Schalke 04: Zoff mit Führungsspielern? Sportdirektor Schröder spricht Klartext

Allerdings lässt der Trainer auch durchblicken, dass er noch nicht ganz überzeugt vom neuen Trainer der Leverkusener ist und er sich erst beweisen muss: „Xabi Alonso war ein toller Spieler, das habe ich selber gesehen. Aber jetzt ist er Trainer“, so Kramer über den Spanier.

Alonso kann Trainerfähigkeiten unter Beweis stellen

Nach seiner Amtsübernahme bei Real Sociedad B führte Alonso den Klub von einem zwölften Platz in der dritten spanischen Spielklasse bis in die 2. Liga, nach dem direkten Wiederabstieg endete allerdings die Zeit des ehemaligen Bayern-Spielers beim spanischen Klub.

Xabi Alonsos Statistiken als Trainer:

Bisherige Stationen: Real Sociedad B

Tage im Amt: 1095

Spiele: 98 (S: 40 / U: 23 / N: 35)

Geschossene Tore: 140

Kassierte Tore: 119

Punkteschnitt: 1,46

Doch trotz seiner geringen Erfahrung im Trainergeschäft wurde der 40-Jährige schon im Sommer 2021 als möglicher Trainer für Bundesligist Borussia Mönchengladbach gehandelt. Aus einem Engagement in Deutschlands höchster Spielklasse wurde damals allerdings nichts. Nun ist Alonso mit einem Jahr Verspätung als Trainer in Deutschland angekommen und hat schon am Samstag die Möglichkeit seine Fähigkeiten als Coach unter Beweis zu stellen.