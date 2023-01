Alexander Nübel zieht Schlussstrich – Tischtuch endgültig zerschnitten?

Die Entscheidung ist gefallen: Alexander Nübel wird im Winter nicht zum FC Bayern München zurückkehren. Der 26-Jährige bleibt in der Rückrunde beim AS Monaco. Das bestätigte nun sein Berater.

Nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer war eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel zum FC Bayern München im Gespräch. Die Verhandlungen liefen allerdings nicht gerade geräuschlos und sind nun endgültig beendet.

Alexander Nübel kehrt nicht zu Bayern zurück

Mit einem Beinbruch fällt Manuel Neuer mindestens für die komplette Rückrunde aus. Der Bayern-Star hatte sich im Ski-Urlaub verletzt. Als logischer Ersatz wurde sofort Alexander Nübel gehandelt. Der 26-Jährige ist noch bis Sommer an den AS Monaco ausgeliehen. Deshalb nahmen die Bayern auch sofort Kontakt zu den Franzosen auf, Nübel selbst schien aber wenig begeistert.

Nübel-Berater Stefan Backs, Neuer-Berater Thomas Kroth und die Bayern lieferten sich einen öffentlich Schlagabtausch. Nübel bemängelte den fehlenden Kontakt zu Bayern-Coach Julian Nagelsmann und Torwart-Trainer Toni Tapalovic, Neuer-Berater Kroth kritisierte die öffentlichen Aussagen.

Jetzt ist eine Entscheidung gefallen. Nübel kehrt vorerst nicht zurück zu den Bayern. Berater Backs bestätigt bei Sky: „Es stimmt. Der Wechsel ist vom Tisch. Alexander spielt in der Rückrunde in Monaco.“ Nübel selbst äußerte sich nicht.

Nübel bei Bayern wohl ohne Zukunft

Nach den erneuten Streitigkeiten zwischen Nübel und seinem Klub scheint selbst eine Rückkehr im Sommer unwahrscheinlich. Dem 26-Jährigen bemängelte schon mehrfach die fehlende Perspektive und betonte immer wieder, dass er sich nicht hinter Neuer auf die Bank setzen wolle.

Neuer selbst denkt aber noch nicht ans Aufhören und ist bei den Bayern unantastbar. Solange er fit ist und weiterspielen will, wird er wohl in München zwischen den Pfosten stehen. Hinzu kommt nun, dass sich die Bayern um einen Ersatz bemühen. Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach soll Neuer zumindest in der Rückrunde ersetzen.

Nübel und der FC Bayern München? Das scheint keine Zukunft zu haben. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2025.