RTL: Jetzt darf es jeder wissen! Sender verkündet Mega-News

Von einigen starken Auftritten der deutschen Fußballteams in der Europa- und Conference-League profitiert auch RTL. Besonders die Spiele von Eintracht Frankfurt locken immer wieder viele Zuschauer an.

Wie schon zur Saison 2021/22 als die Frankfurter sich sensationell die Europa-League-Trophäe holten, träumen auch in dieser Saison wieder viele Fans davon. Auch RTL hofft auf ein Weiterkommen des Bundesligisten. Denn die Quoten bei den SGE-Partien sind sehr erfreulich.

RTL: Eintracht Frankfurt sorgt für gute Quoten

„Die Euro-Adler fliegen wieder“, freut sich RTL über den 2:1-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen den dänischen Meister FC Midtjylland. Schon nach sieben Minuten führte die SGE durch einen Treffer von Hugo Larsson. Es entwickelte sich eine hochspannende Partie zwischen den beiden Teams. Die Dänen wurden immer stärker und konnten sich dann belohnen.

Nach dem Seitenwechsel traf Collins ins eigene Tor zum 1:1. Doch dabei blieb es nicht lange. Der aktuell überragende Omar Marmoush sorgte kurz danach wieder zur Führung, bei der es auch blieb. Die Frankfurter holten sich im fünften Spiel den vierten Sieg und machten den nächsten Schritt in Richtung Achtelfinale.

Das sind gute Nachrichten für RTL. Der Sender verkündete nämlich, dass 2,61 Millionen Fußballfans sich das hochspannende Duell in der Europa League am Donnerstagabend angeschaut haben.

„Euro-Adler“ fliegen wieder

Im Schnitt waren 2,34 Millionen Fans im Free-TV dabei und sorgten für RTL für einen starken Marktanteil von 10,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Mit starken Marktanteilen von 10,9 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sowie sogar 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte der Europacup-Auftritt der Hessen. Mit einem Tagesmarktanteil von 9,9 Prozent fuhr RTL bei den 14- bis 49-Jährigen den Tagessieg ein und ließ am Donnerstag alle anderen Sender hinter sich.

Die nächsten Top-Quoten stehen auch schon bevor. Am 12. Dezember gastiert Eintracht Frankfurt beim französischen Top-Klub Olympique Lyon. Zudem gibt es am sechsten und letzten Spieltag der Europa League auch noch die Partie bei der AS Roma am 30. Januar 2025. Sollte es weiter so erfolgreich bei den Frankfurtern laufen, darf sich auch RTL über mehr Zuschauer freuen.