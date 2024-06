Polen – Niederlande: Irre Szenen – Bewohnern klappt der Kiefer runter

Jetzt dürfte die EM-Stimmung wohl endgültig in Deutschland angekommen sein! Nachdem bereits die Schotten in München und die Albaner in Dortmund für ordentlich Alarm gesorgt hatten, war vor dem Spiel Polen – Niederlande die Hansestadt Hamburg dran.

Die Auftaktbegegnung der Gruppe D findet dort am Sonntag (16. Juni) im Volksparkstadion statt. Schon weit vor Anpfiff von Polen gegen die Niederlande fluteten tausende „Oranje“-Anhänger die Stadt – und sorgten dabei für spektakuläre Bilder.

Polen – Niederlande: Beeindruckender Fanmarsch

Wer in Hamburg auf St. Pauli und in der Umgebung wohnt, der könnte am Sonntag von einem orangen Mob geweckt worden sein. Zehntausende frenetisch feiernde Niederländer zogen ab 10.30 Uhr bei einem Fanmarsch durch die Straßen.

Mit jeder Menge lauter Musik, kalten Getränken und vor allem guter Stimmung machte der Tross immer wieder Halt. Gesangs- und Tanzeinlagen gehörten ebenso zum Programm, wie lautstarke Schlachtrufe. Kurzum: Hamburg verwandelte sich vor Polen – Niederlande in eine orange Partymeile.

Reaktionen sind eindeutig

„Die Welt zu Gast bei Freunden“, hieß das Motto bei der WM 2006 in Deutschland. Der Spirit von damals überträgt sich immer auch auf das diesjährige Turnier. Wo man vielleicht genervte Reaktionen erwartet hätte, teilt man besonders auch auf Social Media die Freude am Fußball:

„Heilige Scheiße, ist das geil.“

„Sehr sympathische Fans.“

„Wir haben uns ein Sommermärchen erhofft, die Fans liefern es uns.“

„Und genau deswegen liebe ich den Fußball.“

„So soll es doch sein! Geile Party. Viel Spaß heute, Oranje!“

„Und unsere Ultras denken immer, sie sind die Geilsten. Vergesst es! Geht auch so.“

Polen – Niederlande: Zahlreiche Polen-Fans da

Aber natürlich sind die niederländischen Fans nicht die einzigen, die nach Hamburg gereist sind. Auch aus Polen wird ein großer Andrang erwartet. Insgesamt passen ins Hamburger Stadion rund 51.500 Fans.

Für die Stimmung dürfte beim ersten Auftritt beider Nationen bei diesem Turnier jedenfalls gesorgt sein. Gemeinsam mit Österreich und Frankreich kämpfen Polen und die Niederlande um den Einzug in die nächste Runde.