Österreich – Türkei: Mega-Ärger vor Anpfiff – türkische Fans schäumen vor Wut

Die Partie Österreich – Türkei gehört zweifelsohne zu den attraktiveren Achtelfinal-Paarungen. Beide Mannschaften konnten in der Gruppenphase überzeugen, beide Fanlager sind mehr als euphorisiert. Doch auf türkischer Seite gibt es vor dem K.o.-Spiel nun großen Ärger.

Im Mittelpunkt der türkischen Wut steht die Übertragung der Achtelfinalpartie Österreich – Türkei. Millionen von Türken in Deutschland schauen nämlich in die Röhre – sie werden sich was einfallen lassen müssen, um das Spiel ihrer Nation verfolgen zu können.

Österreich – Türkei nur im Pay-TV zu sehen

Eine ganze Nation fiebert diesen 90 Minuten entgegen. Die Türkei ist heiß auf das Achtelfinale, die Türken wollen die favorisierten Österreicher unbedingt schlagen und die „Heim-EM“ fortführen. Die Mannschaft rund um Superstar Hakan Calhanoglu wird sich einmal mehr auf den unfassbaren Support der Fans im Stadion verlassen können.

Für all diejenigen, die kein Ticket für das Spiel bekommen haben, gibt es allerdings schlechte Nachrichten. Denn um das Spiel zu schauen, werden die Anhänger Geld investieren müssen: Österreich – Türkei ist eines der fünf Spiele, die exklusiv von MagentaTV übertragen werden.

Es ist das einzige Achtelfinale, das nicht im Free-TV zu sehen sein wird. Bei den türkischen Fans sorgt das für viel Unmut. Allerdings stand schon vor dem Turnier fest, welches Achtelfinale exklusiv übertragen wird. Dass es nun ausgerechnet das Spiel der Türkei geworden ist, ist maximal unglücklich.

Ex-Abgeordneter wütet: „Das ist beschämend“

Und dennoch können viele in Deutschland lebende Türken nicht nachvollziehen, dass man das Spiel ihrer Mannschaft nicht live im Free-TV verfolgen kann. „Ist es Ignoranz, Arroganz oder was ist das?! 3 Millionen Menschen aus der Türkei leben in Deutschland. Sie zahlen brav Steuern und Rundfunkgebühren. Das EM-Spiel Österreich–Türkei wird nicht bei ARD, ZDF gezeigt, sondern nur im Pay-TV übertragen. Das ist mehr als beschämend“, so Özcan Mutlu, ehemaliges Mitglied des Bundestags für die Grünen.

Fans, die zuvor noch keinen MagentaTV-Vertrag hatten und den Dienst nur für einen Monat – möglicherweise nur für dieses eine Spiel – buchen wollen, müssen 19,95 Euro auf den Tisch legen. Viele Türken werden nicht daran vorbeikommen.