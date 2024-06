Niclas Füllkrug: DFB-Star spricht Klartext – plötzlich sind alle stumm

2:0-Sieg gegen Ungarn und Achtelfinal-Einzug! Es war ein perfekter Tag für Deutschland und Stürmer Niclas Füllkrug. Dementsprechend zeigte sich der BVB-Star nach der Partie in bester Laune.

Doch als Niclas Füllkrug von den Journalisten in der Mixed Zone zu einer viel diskutierten Szene gefragt wird, wird der Angreifer deutlich. Danach herrschte Ruhe.

Niclas Füllkrug: DFB-Star spricht Klartext

Was war passiert? Bei der Situation war Niclas Füllkrug noch auf der Bank, ehe er in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. In der 22. Minute setzte sich Deutschlands Kapitän Ilkay Gündogan im Strafraum mit einem kleinen Rempler gegen Ungarns Willi Orban durch und konnte den Ball noch irgendwie vor Torhüter Peter Gulacsi zu Jamal Musiala spitzeln.

Der Bayern-Star fackelte nicht lange und knallte die Kugel ins Tor. Es war die 1:0-Führung für das DFB-Team von Trainer Julian Nagelsmann. Die ungarischen Spieler waren außer sich vor Wut. Sie hatten ein Foul gesehen. Der VAR schaute sich die Szene kurz an, aber entschied auf Tor.

Nach dem Spiel sorgte die Szene weiterhin für Aufregung. In der Mixed Zone wurde Füllkrug von einem Journalisten gefragt, ob das ein Foul gewesen sei. „War es ein korrektes Tor?“, lautete die Frage.

Plötzlich sind alle stumm

Sofort zog Niclas Füllkrug sein Handy und antwortete: „Natürlich war es ein korrektes Tor. Ich zeige euch mal was.“ Der Stürmer zeigte eine andere Zweikampfszene zwischen ihm und Ungarns Verteidiger Orban. „Ist das dann auch ein Foul? Da schubst er auch nur, aber das ist kein Foul. Es war ein korrektes Tor – keine Diskussion. Illy (Gündogan, Anm. d. Red.) ist nicht der größte und stärkste Spieler, aber er war stark und nutzt seinen Körper. Aber es war kein Foul“, so der Stürmer weiter.

Nach dieser Antwort herrschte Ruhe. Es gab keine Nachfragen zur Szene. Mit seiner Klartext-Antwort beendete er die Diskussion in der Mixed Zone. Danach hatte Füllkrug wieder beste Laune. Schließlich schafften er und die DFB-Stars durch den 2:0-Sieg den Einzug ins Achtelfinale der Europameisterschaft.