MagentaTV macht es offiziell: Mega-Deal zur EM 2024!

Wer alle Spiele der EM 2024 sehen will, der braucht ein Abo von MagentaTV. Der Streamingdienst der Telekom besitzt die TV-Rechte für alle 51 Partien der Europameisterschaft, zeigt fünf Spiele davon exklusiv.

Für alle Kunden gibt es jetzt aber eine gute Nachricht: Die EM 2024 bei MagentaTV wird auch in den Kneipen zu sehen sein. Die Telekom und Sky verkündeten jetzt eine Kooperation, die die Übertragung für alle Gastronomie-Betriebe vereinfachen soll.

MagentaTV kooperiert zur EM 2024 mit Sky

Für die EM 2024 wird Sky als Distributionspartner der Telekom agieren. Heißt konkret: Sky stellt die technische Infrastruktur für die Übertragungen. Alle Gastronomien mit Sky-Receiver können die Übertragungen von MagentaTV abrufen und ihren Gästen präsentieren – egal ob in Kneipe, Restaurant oder Hotel. Gleiches gilt auch für alle Public-Viewing-Veranstalter.

+++ Julian Nagelsmann: Kurz vor der Heim-EM! DFB und Bundestrainer müssen Rückschlag verkraften +++

„Alle 51 Spiele der EURO 2024 gibt es nur bei MagentaTV. Wir wollen die Begeisterung für die Heim-EURO auf ein neues Level heben. Live-Übertragungen in der Gastronomie und klassisches Public Viewing sind dafür unverzichtbar, denn diese Massenphänomene ziehen Millionen von Menschen in ihren Bann. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir mit Sky den perfekten Distributionspartner dafür gefunden haben. MagentaTV wird das gesamte Turnier so zu einem unvergesslichen Erlebnis für Fußball-Fans machen“, wird Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, in der Pressemitteilung zitiert.

EM 2024 in Deutschland

Die EM 2024 startet am 14. Juni 2024 und wird in Deutschland stattfinden. 24 Mannschaften nehmen teil, gespielt wird in Gelsenkirchen, Dortmund, Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Leipzig.

Das könnte dich auch interessieren:

Die TV-Rechte für die EM 2024 teilen sich MagentaTV, ARD, ZDF und RTL. MagentaTV zeigt alle 51 Spiele, davon fünf Spiele exklusiv. RTL wird zwölf Spiele übertragen, ARD und ZDF teilen sich weitere 34 Spiele.