Kevin Müller: Nach Horror-Zusammenprall – jetzt sorgt der FCH für Klarheit

In diesen Minuten haben alle die Luft angehalten: Im Spiel 1. FC Heidenheim – VfL Bochum kam es rund um FCH-Keeper Kevin Müller zu unschönen Szenen. Der Schlussmann der Heidenheimer war nach einem heftigen Zusammenprall regungslos am Boden liegen geblieben, musste minutenlang auf dem Platz behandelt und anschließend mit einer Trage abtransportiert werden.

Es waren Momente, die das Sportliche sofort in den Hintergrund rücken ließen. Ein Tag nach dem heftigen Unfall hat der 1. FC Heidenheim nun eine Diagnose zu Kevin Müllers Verletzung bekannt gegeben.

Kevin Müller: Heidenheim liefert Diagnose

Es lief die 50. Minute des Abstiegsknallers der beiden Kellerkinder, als Müller im Strafraum des 1. FC Heidenheim hochstieg, um die Kugel zu fangen und dabei brutal mit einem Gegenspieler zusammen geknallt war. Müller war sofort bewusstlos, seine Mitspieler rannten sofort zu ihm, um ihn die Zunge aus dem Hals zu holen. Alle im Stadion und vor dem TV haben direkt gemerkt, dass etwas Schlimmes passiert war.

Über zehn Minuten musste Müller auf dem Rasen behandelt und versorgt werden, ehe er mit einer Trage von Platz transportiert werden konnte. Das Stadion applaudierte und die Fans feierten ihren „Mü“. Wenige Stunden nach diesen schrecklichen Szenen liefert der FCH jetzt ein Update.

++ Heidenheim – Bochum: Schock-Moment um Kevin Müller! Fans halten den Atem an ++

Müller habe eine Gehirnerschütterung erlitten und wird der Mannschaft von Frank Schmidt somit vorerst fehlen. Doch dies spielt in diesem Fall keine Rolle: Dass Müller wieder auf die Beine kommt und sich von diesem brutalen Zusammenprall erholt, steht an erster Stelle

Ausfallzeit von Müller ungewiss

Müller, der schon seit 2015 beim FCH spielt, ist in dieser Zeit zu einer echten Vereinslegende geworden. Kaum ein Spieler steht so sehr für den Klub von der Ostalb wie Müller. Das zeigte sich auch in den Minuten als der Keeper auf dem Boden lag und anschließend abtransportiert wurde. Die Fans feierten ihren Schlussmann, schickten ihm auf diesem Wege viel Kraft.

Weitere News:

In den kommenden Wochen wird er sich nun von diesem heftigen Unfall erholen. Fakt ist: In dieser Saison wird er für den FCH wohl kaum mehr auflaufen. Und doch dürften alle Beteiligten heilfroh sein, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist.