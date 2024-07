Julian Nagelsmann: Nach EM-Aus – jetzt droht ihm ein bitterer Verlust

Julian Nagelsmann hat sein erstes Turnier als Bundestrainer mit Bravour gemeistert. Der ganz große Wurf blieb ihm zwar verwehrt, dennoch hat er es geschafft, die deutsche Nationalmannschaft zurück in die Spur zu führen.

Für die vielleicht größter Herausforderung seiner bisherigen Karriere versammelte Julian Nagelsmann ein Team um sich herum. Einen wichtigen Assistenten könnte er nach der EM 2024 nun aber wieder verlieren.

Julian Nagelsmann: Verliert er seinen wichtigsten Assistenten?

Drei Assistenztrainer, zwei Torwarttrainer und zwei Athletiktrainer zählen zum Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Gemeinsam führte das Trainerteam die deutsche Nationalmannschaft zurück in die Erfolgsspur.

Mit Sandro Wagner könnte nun aber ein enger Vertrauter die Nationalmannschaft verlassen. Der 36-Jährige soll nach Informationen der „Bild“ bei mehreren Vereinen in In- und Ausland auf dem Zettel stehen, ist ein Kandidat für einen Posten als Cheftrainer.

Bevor Wagner der Assistent von Nagelsmann wurde, war er Cheftrainer bei Unterhaching. Dort machte er seine ersten Schritte als Coach, führte den Traditionsklub zurück in die 3. Liga. Sein großes Ziel ist es, sich als Cheftrainer in Europa zu etablieren. Nach der EM könnte er nun den nächsten Schritt gehen.

„Deshalb ist Sandro Wagner im Trainerteam“

Wenn es nach Bundestrainer Nagelsmann geht, können Wagners Pläne aber noch etwas warten. Er will sein Trainerteam zusammen halten, zeigte sich nach dem EM-Aus sehr zufrieden mit seinen Assistenten und der Stimmung.

Nagelsmann betonte noch einmal, wie wichtig Wagner für ihn ist: „Ich weiß, wie eine Kabine funktioniert, aber nicht auf diesem Niveau, so hoch habe ich nicht gespielt und Fußball nicht unter diesen emotionalen Belastungen gespielt. Deshalb ist Sandro Wagner im Trainerteam, er hat in der Nationalmannschaft und in der Champions League gespielt. Es ist wichtig zu wissen, wie sich die Spieler in gewissen Situationen fühlen und in gewissen Rollen.“