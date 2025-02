Joshua Kimmich: Transfer-Alarm! Erster Top-Klub macht Ernst

Rund um den FC Bayern München und Joshua Kimmich überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Erst die Verletzung des Führungsspielers, dann der Vertragsknall der FCB-Bosse. Und all das vor den beiden so wichtigen Champions-League-Partien gegen Bayer Leverkusen.

Die Klubverantwortlichen der Münchener haben ihr vorgelegtes Vertragsangebot für Joshua Kimmich zurückgezogen. Mögliche Verhandlungen ob eines neues Arbeitspapieres müssen also von vorne beginnen. Die ersten Top-Klubs wittern bereits die Chance auf einen ablösefreien Transfer, einer geht direkt in die Offensive.

Joshua Kimmich: Premiere-League-Topklub klopft bei DFB-Kapitän an

Bleibt Kimmich dem FCB auch über den Sommer hinaus erhalten? Diese Antwort auf diese Frage scheint derzeit so offen wie noch nie. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichtet haben, ist den Bayernbossen der Geduldsfaden gerissen. Das Angebot zur Vertragsverlängerung wurde zurückgezogen, die Verhandlungen liegen derzeit auf Eis.

Das Angebot hat eine Verlängerung bis 2028 vorgesehen – inklusive einer Gehaltserhöhung auf knapp 22 Millionen Euro pro Jahr. Damit würde er zu den absoluten Topverdienern bei den Bayern zählen. Superstar Jamal Musiala verlängerte kürzlich seinen Vertrag und erhält und knapp 25 Millionen Jahresgehalt, auch Harry Kane liegt in diesem Bereich.

Allerdings hat die Kimmich-Seite wohl so lange gezögert, wie man mit diesem Angebot nun weiter vorgehen möchte, dass die FCB-Verantwortlichen das gesamte Angebot zurückgezogen haben. Damit erhöht man den Druck auf Kimmich und Co. und zeigt gleichzeitig, dass man sich auch von den absoluten Leistungsträgern nicht an der Nase herumführen lassen möchte. Doch das öffnet auch die Tore für andere Vereine – wie zum Beispiel dem FC Arsenal.

Lockt Havertz Kimmich zu den „Gunners“?

Laut „Sky“ sollen die Londoner erste konkrete Gespräche mit der Kimmich-Seite geführt haben. Arsenal habe großes Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung des DFB-Kapitäns. Mittelfeld-Routinier Jorginho wird den Verein nach dieser Saison wohl verlassen, da sein Vertrag ausläuft. Kimmich wäre dann ein hochkarätiger und erfahrener Ersatz für den Italiener.

Ein entscheidender Faktor bei diesem möglichen Transfer könnte DFB-Star Kai Havertz sein. Der Offensiv-Akteur kickt seit 2023 bei den „Gunners“. Lockt er den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft auch an die Themse?