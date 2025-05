Jonathan Tah: Wird ein Hammer jetzt konkreter? Top-Klub geht in die Offensive

In der kommenden Sommer-Transferperiode werden viele Blicke auf Jonathan Tah gerichtet sein: Wohin wird der Abwehrstar von Bayer Leverkusen wechseln? Dass er bei der Werkself bleibt, gilt als so gut wie ausgeschlossen. Stattdessen gibt es zahlreiche Teams, die ihn verpflichten wollen.

Weshalb Jonathan Tah so begehrt ist: Neben seinen starken Leistungen ist der Verteidiger ablösefrei zu haben. Sein Vertrag in Leverkusen läuft nämlich aus. Deshalb ist er im Visier einiger Top-Klubs. Einer macht jetzt so richtig ernst.

Jonathan Tah: Top-Klub macht Ernst

Schon seit Längerem steht fest, dass Jonathan Tah Bayer Leverkusen am Saisonende verlassen wird. Der Verteidiger wird den auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. Für die Werkself besonders bitter, weil dadurch keine Ablöse in die Kassen fließen wird. Zudem verliert man einen der besten Abwehrspieler der Bundesliga.

Nun stellt sich die Frage: Für welchen Top-Klub wird sich Tah entscheiden? Zahlreiche Vereine sind an dem 29-Jährigen interessiert. Schließlich muss keine Ablöse gezahlt werden. Tah und seinem Berater winkt aber eine satte Summe für die Unterschrift beim neuen Team.

Dabei sind einige Interessenten in den vergangenen Monaten immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht worden: der FC Bayern, Real Madrid, FC Barcelona, Inter Mailand und Manchester United wurden immer wieder genannt. Jetzt macht einer dieser Klubs richtig ernst, wie die spanische „AS“ berichtet. Denn die Saison endete richtig enttäuschend für Real Madrid. Die Königlichen wollen für die kommende Spielzeit einige Transfers tätigen.

Real Madrid geht in die Offensive

Dabei will Real auch nicht viel Geld ausgeben, weshalb ein ablösefreier Wechsel wie bei Jonathan Tah gelegen kommt. Zudem hatten die Königlichen in dieser Saison extrem viel Pech in der Innenverteidigung. Eder Militao, David Alaba und Antonio Rüdiger sind immer wieder verletzt ausgefallen. Militao fehlt bereits seit Anfang November. Alaba feierte Anfang des Jahres sein Comeback und fällt jetzt bis zum Saisonende aus. Rüdiger hatte sich wegen eines Teilrisses des linken Außenmeniskus einer Operation unterzogen und wird ebenfalls für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Deshalb musste Trainer Carlo Ancelotti immer wieder improvisieren und Spieler aus dem defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung stellen. Das soll sich in der kommenden Spielzeit ändern. Tah wird als erster Innenverteidiger ins Visier genommen. Ob noch weitere Transfers folgen werden, ist unklar. Doch Real muss sich dabei gegen die anderen Top-Klubs durchsetzen. Am Ende liegt die Entscheidung bei Jonathan Tah, für welchen Verein er sich entscheiden wird.