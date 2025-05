Jamal Musiala privat: DAS ist über seine Familie und sein Liebesleben bekannt

Jamal Musiala ist ohne Zweifel eine der größten Hoffnungen im deutschen Fußball. Trotz seines jungen Alters hat er bereits einige Titel abgeräumt und zählt auch in der Nationalmannschaft zu den absoluten Leistungsträgern. Aber wie sieht es hinter den Kulissen aus? Was ist über das Privatleben von Jamal Musiala bekannt?

Fußballstars wie Musiala stehen fast täglich im Rampenlicht und werden für ihre Leistungen auf dem Platz beurteilt. Doch auch auf das Privatleben lohnt sich. In diesem Artikel verraten wir dir, was über die Freundin, das Alter und die Eltern von Jamal Musiala bekannt ist.

Jamal Musiala privat: DAS ist über seine Herkunft und Eltern bekannt

Jamal Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren, wuchs aber auch in Fulda auf. Über die Eltern des FCB-Stars ist bekannt, dass die Mutter von Jamal Musiala Carolin heißt und Deutsche ist – sein Vater Daniel („Rich“ genannt) stammt aus Nigeria und besitzt einen britischen Pass. Jamal ist nicht das einzige Kind seiner Eltern Carolin und Daniel, er hat mit Latisha und Jerrell zwei jüngere Geschwister.

Die ersten Jahre seines Lebens verbrachte Jamal Musiala in Deutschland. Das änderte sich aber, als er sieben Jahre alt war. Da seine Mutter ein Auslandssemester in Southampton absolvierte, zog auch der Fußballer mit nach England. Hier blieb er und spielte unter anderem für den FC Chelsea. Im Alter von 16 Jahren zog es Jamal Musiala zum FC Bayern München und somit zurück nach Deutschland. Der Vater von Musiala soll weiter in London leben, seine Mutter mit ihm und den beiden Geschwistern zurück nach Deutschland gezogen sein.

Hat Jamal Musiala eine Freundin?

Über das Privatleben von Jamal Musiala ist nur wenig bekannt, da der Fußballsuperstar fast alle Details privat hält. Auch über Instagram erhalten seine Fans nur wenig Einblick in sein Privatleben. Man weiß immerhin, dass das Herz des 1,84 Meter großen Kickers neben dem Fußball besonders für Basketball und die NBA schlägt. „Das ist ein richtig wichtiger Part in meinem Leben“, sagte Jamal Musiala in Bezug auf die Ballsportart zum „GQ“-Magazin.

Beim Thema Alkohol hält sich Jamal Musiala laut eigener Aussage zurück. Foto: IMAGO/FC Bayern München

Der Spitzname von ihm lautet übrigens „Bambi“. Beim Thema Essen hat der 1,84-Meter-Offensivstar eine klare Meinung: „Meine Maultaschen: Mittagessen, Abendessen, als Snack, Maultaschen sind immer in meinem Kühlschrank drin“. Das Thema Essen war für Musiala nicht immer einfach. Kurz nach seinem Umzug nach Deutschland brach er sich den Kiefer, das hatte Folgen: „Ich kann es nicht mehr riechen. Ich kann das Wort nicht einmal mehr hören, ohne dass mir schlecht wird. Ich habe so viel von der Lasagne meiner Mutter gegessen, dass ich traumatisiert bin.“

Und wie sieht es bei dem Superstar mit Frauen aus? Hat Jamal Musiala eine Freundin? Auch beim Thema Freundin lässt sich der Bayern-Kicker nicht wirklich in die Karten schauen. Bei einem Talk im Dezember 2024 mit jungen Bayern-Fans wurde Jamal Musiala von einem Kind gefragt, ob er eine Freundin habe. Seine Antwort fiel sehr knapp aus: „Nein“. Es scheint also ganz so, als sei der Nationalspieler tatsächlich single. Auch als er gefragt wurde, ob er schon mal zu viel Alkohol getrunken habe, gab Musiala die gleiche Antwort.

