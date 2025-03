Italien – Deutschland: Nagelsmann-Hammer! Bundestrainer sorgt für Staunen

Wer darf weiter von der Nations-League-Trophäe träumen? Italien und Deutschland treffen im Viertelfinale aufeinander. Im Hinspiel in Mailand am Donnerstag (20. März, 20.45 Uhr) will das DFB-Team sich eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel in Dortmund am Sonntag erspielen.

Schon mit dem DFB-Kader hat Julian Nagelsmann für eine große Überraschung gesorgt. Nun hat der Bundestrainer vor dem Spiel zwischen Italien und Deutschland wieder für Furore gesorgt. In der Aufstellung gibt es gleich mehrere interessante Veränderungen.

Italien – Deutschland: Nagelsmann überrascht mit Startelf

Bundestrainer Julian Nagelsmann startet gegen Italien mit den beiden Mainzern Nadiem Amiri und Jonathan Burkhardt. Ein Novum in der DFB-Geschichte: Denn noch nie standen zwei Mainzer-Spieler in einer Startelf der Nationalmannschaft. Für beide ist es zudem das Startelfdebüt für Deutschland.

Auch interessant: DFB: Nach Nagelsmann-Hammer! Nächste Verlängerung ist offiziell

Ansonsten entscheidet sich Nagelsmann, wie aber schon lange klar ist, für Hoffenheims Oliver Baumann im Tor. In der Verteidigung beginnen Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und David Raum. Leon Goretzka und Pascal Groß sollen vor der Abwehr die italienischen Angriffe stoppen.

Neben Amiri und Burkhardt komplettieren Leroy Sane und Jamal Musiala vorne die Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft gegen die Italiener.

Amiri und Goretzka feiern Rückkehr

Für Goretzka ist es das erste Länderspiel für Deutschland seit 16 Monaten. Amiri bestritt sein letztes Länderspiel zuletzt sogar 2020. Beide feiern nun ihre Comebacks gegen Italien.

Mehr Nachrichten für dich:

Während Nagelsmann mit Florian Wirtz und Kai Havertz auf zwei absolute Top-Spieler verzichten muss, fallen auch bei den Italienern einige Leistungsträger aus. Mateo Retegui, Federico Dimarco und Andrea Cambiaso stehen Nationaltrainer Luciano Spaletti nicht zur Verfügung.

So spielen die beiden Mannschaften:

Italien: Donnarruma – di Lorenzo, Bastoni, Calafiori – Barella, Tonali – Politano, Rovella, Udogie, Raspadori, Kean

Deutschland: Baumann – Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum – P. Groß, Goretzka, Sane, Amiri, Musiala – Burkardt