Ilkay Gündogan: Hammer-Rückkehr wohl perfekt! Fans schütteln den Kopf

Vor einem Jahr wechselte Ilkay Gündogan ablösefrei von Manchester City zum FC Barcelona. Nach nur einer Saison ist das Abenteuer Barcelona für Ex-BVB-Star aber schon wieder vorbei.

Ilkay Gündogan steht kurz vor einem Wechsel stehen – und das sogar ablösefrei. Es wäre ein echter Transfer-Hammer, der nicht nur die Fans mit dem Kopf schütteln lässt. Auch Toni Kroos kann es nicht fassen.

Ilkay Gündogan: Rückkehr zu Manchester City

In Barcelona wollte Gündogan seiner Karriere nach sieben Jahren bei Manchester City das Krönchen aufsetzen, doch die Zeit könnte schon nach einem Jahr und ohne Titel wieder enden. Der 33-Jährige will Barca wieder verlassen, hieß es in übereinstimmenden Medienberichten. Und offenbar steht ein Transfer nun sogar kurz vor dem Abschluss.

Transfer-Guru Fabrizio Romano meldete am Mittwochmorgen (21. August): „Ilkay Gündogan zurück zu Manchester City, here we go!” – und sprach damit seine drei magischen Worte. Nach positiven Gesprächen sei eine Einigung erzielt worden. Trainer Pep Guardiola habe grünes Licht für die Rückkehr gegeben. Gündogan soll bei City einen Vertrag bis 2025 erhalten.

Aber damit längst nicht genug: Manchester City muss dem Bericht zufolge sogar keinen Cent für Gündogan bezahlen. Der FC Barcelona habe entschlossen, den 33-Jährigen ablösefrei ziehen zu lassen. Der FC Barcelona muss verkaufen, um neue Spieler bei der Liga registrieren zu können. Königstransfer Dani Olmo wartet nach wie vor auf seine Spielberechtigung.

Kroos kann’s nicht fassen

Für die Fans ist es kaum zu glauben, dass Barcelona den ehemaligen Kapitän der Nationalmannschaft ablösefrei wieder geht, obwohl er noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Und auch Toni Kroos kann den Transfer offenbar nicht nachvollziehen. Er reagierte auf Romanos Meldung mit „Wow“ und setzte drei Affen dahinter, die sich die Hände vor die Augen halten.