Frauen-WM 2023 im TV und Livestream: HIER siehst du das Finale Spanien – England live im Free-TV

Die Frauen-WM im Fußball steht vor der Tür. Die deutschen Frauen wollen dabei nahtlos an die erfolgreiche EM anknüpfen und die Euphorie in ihrer Heimat weiter entfachen. Doch dafür ist neben einem erfolgreichen Turnierverlauf ist auch entscheidend, dass es möglichst viele Menschen in Deutschland mitbekommen. Hier ist auch die Übertragung der Spiele der Frauen WM 2023 im TV und Livestream wichtig.

Doch gerade in Bezug auf die TV- und Livestream-Rechte gab es lange Zeit keine Einigung. Mittlerweile ist aber klar, wer die Übertragungen in Deutschland übernimmt. Wir verraten dir, wer von ARD, ZDF, Sky und DAZN die Spiele im TV und Livestream beziehungsweise die Highlights zeigt.

Frauen WM 2023 TV und Livestream: HIER kannst du alle Spiele im Free-TV sehen

Am 20. Juli findet das erste Spiel der Fußballweltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland statt. Lange Zeit war unklar, wer oder ob überhaupt die Spiele der Weltmeisterschaft 2023 in Deutschland im TV und Livestream übertragen werden. Zwischen den Sendern und der Fifa beziehungsweise dem Boss Gianni Infantino gab es wegen des hohen Preises der Übertragungsrechte Streit. Zuerst wollte niemand diese kaufen. Das hat sich mittlerweile geändert. Es wurde eine Einigung erzielt und Fifa-Präsident Gianni Infantino kann aufatmen.

Hierzulande wird die Frauen-WM 2023 von den Öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt – und damit für alle Deutschen kostenlos. Dabei geht es nicht nur um die Übertragung im Fernsehen, sondern auch im Livestream beispielsweise auf sportschau.de. Alle Spiele der Weltmeisterschaft werden durch das ZDF oder die ARD im Free-TV oder im Livestream zu sehen sein.

Doch das ist noch nicht alles. Auch die Streamingplattform DAZN und Sky werden bei der Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2023 am Start sein. Doch im Gegensatz zur ARD und dem ZDF werden sie keine ganzen Spiele live übertragen. Bei DAZN werden Zusammenfassung der Partien erscheinen und bei Sky Spielszenen und Highlights der Spiele mit deutscher Beteiligung sowie ausgewählter Spitzenbegegnungen.

Die Übertragung der Spiele im ZDF und der ARD beginnt mit dem Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft in der Gruppenphase und dauert bis ins Finale. Wie viele Menschen die Partien live verfolgen werden, hängt sicher auch von Erfolg der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Ein Hindernis werden für viele Deutsche die Zeiten der Übertragungen sein. Aufgrund dessen, dass die WM in Neuseeland und Australien stattfindet, werden viele Spiele in der ARD und dem ZDF zwischen 3 Uhr in der Nacht und 14 Uhr starten.

Das Finale der Frauen WM live und kostenlos im TV und Free-TV verfolgen:

Sonntag, 20. August, 12 Uhr: Spanien – England, ZDF

Frauen WM 2023: Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will Begeisterung entfachen

Für die deutsche Frauenfußball-Mannschaft geht es bei der Weltmeisterschaft auch darum, die Euphorie, die man während der EM 2022 entfachen konnte, wieder auflodern zu lassen. Dafür werden die Spielerinnen bei dem Turnier sicher alles in die Waagschale werfen.

In der Gruppenphase des Turniers müssen sie gegen die Spielerinnen aus Marokko, Kolumbien und Südkorea antreten. Sollte man die Gruppenphase überstehen, folgt anschließend das Achtelfinale. In dem Achtelfinale könnten die Spielerinnen auf die Mannschaften aus Argentinien, Italien, Südafrika oder Schweden treffen. Für den Frauenfußball in Deutschland wäre es sicherlich ein Erfolg, wenn die Spielerinnen bei dem Turnier bis ins Halbfinale kommen würden. Ausgeschlossen ist das keineswegs.

Neben den Frauen interessierst du dich auch für die Nationalmannschaft der Männer? Wir verraten dir, wo du die nächsten Spiele der deutschen Nationalmannschaft im TV und Livestream verfolgen kannst.