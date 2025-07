Frauen-EM 2025 im TV und Livestream: Hier siehst du das Halbfinale Deutschland – Spanien live

Die DFB-Männer scheiterten gegen die Spanier im vergangenen Jahr bei der Heim-EM im Viertelfinale. Jetzt hat das Frauenteam von Deutschland bei der Europameisterschaft in der Schweiz die Möglichkeit, gegen Spanien für die Revanche zu sorgen.

Denn bei der Frauen-EM 2025 treffen Deutschland und Spanien im Halbfinale aufeinander (23. Juli, 21 Uhr). Es geht um den Einzug ins Endspiel. Wer setzt sich am Ende durch? Wir verraten dir, wo du das Topspiel live im Free-TV sehen kannst.

Frauen-EM 2025: Deutschland gegen Spanien im TV und Livestream

Nur noch ein Sieg, dann geht’s ins Endspiel. Doch wer zieht ins Finale ein? Deutschland oder Spanien? Die Rekordeuropameisterinnen treffen auf die amtierenden Weltmeisterinnen. Für das DFB-Team wird es also eine Mammutaufgabe am Mittwoch im Zürcher Stadion.

Gut für alle Fußballfans, die jetzt auch richtig heiß auf die Frauen-EM 2025 geworden sind: Die Begegnung der beiden Topteams gibt es hierzulande nämlich im Free-TV zu sehen. Die ARD wird nämlich die Partie live übertragen. Außerdem gibt es auch einen kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Aber auch der Streaminganbieter DAZN überträgt die Partie live. Gleiches gilt für MagentaTV. Für beide Anbieter ist ein Abonnement notwendig.

Traum vom Titel lebt

Darf Deutschland weiter vom Titel träumen oder endet die Reise gegen Spanien? Auch im Viertelfinale sah es so aus, als würde das DFB-Team rausfliegen. Schon früh gerieten die deutschen Frauen gegen Frankreich in Rückstand und waren dann auch noch in Unterzahl. Doch direkt erfolgte der Ausgleich.

Danach waren die Franzosen besser, erzielten zwei irreguläre Treffer, die vom VAR auch aberkannt wurden. Es ging nach einem 1:1-Unentschieden ins Elfmeterschießen. Auf dramatischer Art und Weise setzte sich die deutsche Nationalmannschaft dann letztlich durch. Jetzt soll der nächste Schritt für den neunten Europameisterschaftstitel gemacht werden.