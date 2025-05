Heidenheim – Elversberg: Fans reiben sich die Augen – sie kommen aus dem Staunen nicht heraus

Heidenheim – Elversberg – das klingt auf dem Papier nicht wirklich nach einem Kracher. Schon gar nicht, wenn man die zweite Liga und die SVE nicht regelmäßig verfolgt hat. Zwei Fußballzwerge kämpfen um die Bundesliga und die ganze Nation schaut zu.

Doch diese beiden Klubs hatten im Spiel Heidenheim – Elversberg so einiges zu bieten. Ein ruhiges Hinspiel, eine defensive Schlacht für eine gute Ausgangslage für das Rückspiel? Davon war keine Spur. Die Fans waren beeindruckt.

Heidenheim – Elversberg: Irres Spiel auf dem Schlossberg

Von Beginn an liefertn sich beide Klubs einen offenen Schlagabtausch. Chancen auf beiden Seiten, viele Aktionen in und um die gegnerischen Strafräume und etliche Spielzüge zum Zungeschnalzen – der FCH und die SVE hatten für alle Zuschauer und Fans einiges parat.

Zur Halbzeit führte die Mannschaft von Horst Steffen völlig verdient mit 2:0 und spielte den Bundesligisten teilweise her. Doch der FCH schüttelte sich in der Kabine kurz und liefere eine tolle Aufholjagd: Innerhalb von nur drei Minuten glichen die Heidenheimer aus. War die Mannschaft von Frank Schmidt in der Saison noch nicht unbedingt für Spektakelfußball bekannt, legte der FCH in Hälfte zwei ein Offensiv-Feuerwerk ab.

Die Fans beider Klubs dürften schon im Hinspiel einige Nerven gelassen haben. Es ging hin und her, eine Torchance folgte auf die nächste. Obwohl so viel auf dem Spiel steht, kannten beide Teams nur eine Richtung: nach vorne. Neutrale Zuschauer feierten die beiden Mannschaften in den sozialen Netzwerken dafür mächtig ab.

Fußballfans flippen aus

Die offensive Spielweise beider Klubs kam bei den Zuschauern selbstverständlich gut an. Einige kamen ob der Spielweise der SVE richtig ins Schwärmen. „Die spielen einen unfassbaren Fußball, die sind so gut“, so ein Fan auf „X“ über die Partie Heidenheim – Elversberg (2:2). Doch auch der FCH hatte einen großen Anteil an dem Fußballspektakel in der Voith-Arena.

„Es ist eines der besten Relegationsspiele, die der deutsche Fußball je gesehen hat“, betonte ein Fußballfan. „Das Konzept der Relegation ist Mist, dieses Spiel macht aber richtig Laune“, hielt ein anderer fest.