FC Bayern München: Irre Enthüllung im Transfer-Poker! Folgt der nächste Nackenschlag?

Es ist erneut eine mehr als nur aufregende Sommer-Transferperiode für den FC Bayern München. Einige Spieler haben zuletzt den FCB bereits verlassen. Neuzugänge konnte der deutsche Rekordmeister aber auch verpflichten.

Allerdings musste der FC Bayern München auch einige heftige Rückschläge einstecken. Einer könnte in Zukunft richtig bitter werden. Ein absoluter Wunschspieler könnte sich nämlich der Konkurrenz anschließen. Allerdings haben auch die Münchener noch Hoffnungen.

FC Bayern München: Irre Enthüllung im Transfer-Poker!

Es ist wohl DIE Geschichte des Transfersommers: das Wettbieten um Xavi Simons. Der FC Bayern München und viele andere Klubs kassierten eine deutliche Absage des begehrten Offensivspielers, der sich für eine erneute Leihe bei RB Leipzig entschieden hat. Im Transfer-Poker gibt es jetzt einige neue Enthüllungen.

Wie die „Sport Bild“ berichtet, hatte der deutsche Rekordmeister dem Franzosen ein irres Gehalt angeboten. Simons hätte deutlich mehr verdienen können, als es jetzt in Leipzig der Fall ist. In seinem jetzt zweiten Jahr bei RB verdient er elf Millionen inklusive Bonuszahlungen. Der FCB soll sogar bis zu 15 Millionen Euro jährlich geboten haben.

Allerdings hat sich Simons für einen Verbleib entschieden. Neben den Münchenern hatten dem Bericht nach auch der FC Liverpool und Bayer Leverkusen großes Interesse an einem Transfer. Der deutsche Meister soll es sogar mit einer Video-Schalte versucht haben, Simons von einem Wechsel zu überzeugen – ohne Erfolg.

Nächster Versuch in 2025?

Bei Leverkusen könnte Simons dann in 2025 wieder ein heißes Thema werden, wenn Florian Wirtz den Verein verlassen sollte. Dann könnte auch der FC Bayern München wieder mitmischen. Der Rekordmeister will nämlich nicht nur Simons verpflichten, sondern auch Wirtz unter Vertrag nehmen.

Doch einfach wird es nicht. Für beide Spieler gibt es schließlich neben Leverkusen noch Konkurrenz aus England und Spanien. PSG hingegen, wo Simons fest unter Vertrag steht, schaut sich das alles in Ruhe an. In Paris hat er noch einen Vertrag bis 2027. Es wäre eine hohe Ablöse für den Youngster fällig. Für welchen Verein er sich wohl entscheiden wird? Bekommen die Münchener ihren Wunschspieler oder folgt der nächste bittere Rückschlag?