Bayern München: Bundesliga-Star will unbedingt zum FCB – „Bin bereit für den nächsten Schritt“

Auf der Zugangsseite blieb es beim FC Bayern München in diesem Winter ruhig. Offenbar sind die Bosse des deutschen Rekordmeisters mit der aktuellen Kaderkonstellation zufrieden – und trauen ihm große Erfolge zu.

Kurz nach Schließung des Wintertransferfensters meldet sich nun jedoch ein Bundesliga-Star zu Wort. Dieses Offensiv-Ass macht seine Wechselgedanken jetzt öffentlich – und macht für alle unmissverständlich klar: Er will zum FC Bayern München!

FC Bayern München: Wimmer träumt von FCB-Wechsel

Auf den offensiven Außenbahnen könnte bei den Bayern im kommenden Sommer Bewegung reinkommen. Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sane stehen allesamt auf der Kippe und gelten keineswegs als unverkäuflich. Letzterer könnte den Verein sogar ablösefrei verlassen. Nun bringt sich ein möglicher Nachfolgekandidat selbst ins Spiel: Patrick Wimmer!

Im Interview mit den „Salzburger Nachrichten“ sagte der Profi des VfL Wolfsburg: „Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ein Transfer zu einem großen europäischen Klub wäre ein Traum. Bayern München wäre das Traum-Szenario. Es wäre ein Weltklub, der ganz in der Nähe von meiner Wahlheimat Salzburg ist“.

Wimmer wohl kein Kandidat in München

Wimmer, der nach Informationen der „Bild“ schon das Interesse von Juventus Turin und AC Mailand auf sich gezogen haben soll, dürfte allerdings wohl kein ernsthafter Kandidat in München sein. In Wolfsburg kommt der 23-Jährige in dieser Saison auf gerade einmal sechs Scorerpunkte in 19 Pflichtspieleinsätzen. Zahlen, die die Bayern-Bosse sicherlich nicht beeindrucken dürften.

Das weiß auch Wimmer, der anfügt: „Zuerst müssen meine Leistungen in Wolfsburg passen und dann sehen wir weiter“. Für einen Wechsel zum FCB bedarf es also wohl einer deutlichen Leistungssteigerung des Österreichers.