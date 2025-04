FC Bayern: Alle Augen auf einen Transferflirt – wird der Poker jetzt richtig heiß?

Beim FC Bayern dürfte sich in der kommenden Transferphase einiges tun. Denn trotz der Meisterschaft war es einmal mehr eine enttäuschende Saison. Allen voran in der Defensive haperte es immer wieder. Doch mit Blick auf die anstehende Wechselperiode soll auch ein Backup für Stürmer-Star Harry Kane her.

Kane wird nicht jünger, die Spiele immer mehr und intensiver. Der FC Bayern möchte seinen Top-Stürmer in der kommenden Saison etwas entlasten können, ein neuer Stürmer soll her. Nun gibt es rund um einen Kandidaten spannende Entwicklungen.

FC Bayern: Delap-Ausstiegsklausel nach Abstieg offiziell

Kommt ein Brite als Backup für den Briten? Schon seit Wochen wird Liam Delap mit dem FC Bayern in Verbindungen gebracht. Der Engländer hat in dieser Saison seinen großen Durchbruch in der Premiere League geschafft und sich auf das Radar absoluter Top-Klubs gespielt – auch der FCB ist laut mehreren Medienberichten an dem jungen Angreifer interessiert.

14 Torbeteiligungen lieferte er in der laufenden Saison für Aufsteiger Ipswich. Doch für den Klassenerhalt reichte das nicht. Ipswich Town muss nach nur einem Jahr in Liga eins wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Mit Blick auf einen möglichen Wechsel Delap ist das jedoch hochinteressant.

Denn laut Transfer-Guru Fabrizio Romano hat sich durch den Abstieg des Aufsteigers die Ausstiegsklausel Delaps bestätigt. Demnach beträgt die knapp 30 Millionen Pfund (knapp 35 Millionen Euro). Für diese Summe wäre der Youngster nach der laufenden Saison also zu haben.

Greift der FCB zu?

35 Millionen ist eine ganze Stange Geld – vor allem für einen Backup-Stürmer, wie ihn die Münchener suchen. Zudem dürfte Delap selbst einen Verein favorisieren, wo er weiterhin möglichst viel Spielzeit bekommt. Ob der Engländer also tatsächlich in München landet, ist fraglich. Zudem sind noch eine ganze Reihe anderer Klubs an dem Premiere-League-Stürmer dran.

Weitere News:

Fakt ist jedoch: In Ipswich wird er nicht bleiben. Der Absteiger kann das Geld gut gebrauchen und Delap möchte erstklassig bleiben. In den kommenden Wochen dürfte es rund um den Youngster also interessant werden. Ob es auch mit dem FC Bayern richtig konkret wird?