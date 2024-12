FC Bayern München: Top-Juwel heiß begehrt – verliert der FCB IHN?

Manuel Neuer wird seinen Vertrag beim FC Bayern München wohl noch um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängern und so auch weiterhin gesetzt sein. Mit Daniel Peretz hat der FCB dazu noch eine starke Nummer zwei. Bleibt da noch Platz für ein Keeper-Talent?

Tom Ritzy Hülsmann ist zweifelsohne einer der größten Torhüter-Talente Deutschlands. Seit 2017 steht er beim FC Bayern München unter Vertrag, zeigt bei seiner Leihe Top-Leistungen. Nun lockt die erste Liga.

FC Bayern München: Erstliga-Klubs heiß auf Keeper-Juwel

Hülsmann kam 2017 aus Trier nach München und hat seitdem eine herausragende Entwicklung hingelegt. Im Sommer ist der Youngster in die zweite österreichische Liga nach St. Pölten ausgeliehen worden. Und dort unterstreicht er seine Klasse und seine Ambitionen.

Hülsmann ist beim österreichischen Zweitligisten die unangefochtene Nummer eins und zeigt starke Leistungen. Er blieb in acht von 14 Ligaspielen ohne Gegentor und musste erst elfmal hinter sich greifen. Er hat einen großen Anteil daran, dass St. Pölten die viertbeste Defensive der Liga stellt.

Hülsmann ist bis Sommer an die Österreicher ausgeliehen, kehrt nach der Saison also wieder an die Säbener Straße zurück. Doch bleibt er dort auch langfristig? Mit seinen starken Leistungen hat er offenbar Interesse aus dem In- und Ausland geweckt.

Verlässt Hülsmann den FCB?

Wie „Sky“ berichtet, hat der 20-Jährige Angebote von Bundesligisten aus Deutschland und Österreich erhalten. Somit winkt bereits nach der ersten Profisaison gleich der Schritt in die erste Liga. Ob die Bayern ihn tatsächlich gehen lassen, ist jedoch zweifelhaft. Schließlich könnte er langfristig in die Fußstapfen von Neuer treten.

Das Angebot für das Top-Talent müsste also sitzen. In den vergangenen Monaten hat Hülsmann gezeigt, wie stark er sein kann. Schon in der kommenden Saison könnte er also bei einem Bundesliga-Klub unterkommen.