FC Bayern München: Alles schon fix? Mega-Talent vor FCB-Wechsel

Der FC Bayern München marschiert in der Bundesliga weiter vorweg. Nach dem 1:0-Sieg beim FC St. Pauli hat der deutsche Rekordsieger bereits fünf Punkte Vorsprung auf Platz zwei. Doch auch abseits des Platzes läuft es für die Münchener nach Plan.

Denn der FC Bayern München soll sich einem Bericht zufolge ein echtes Top-Talent gesichert haben. Es wäre der erste Transfers für die bald startende Winter-Transferperiode.

FC Bayern München schnappt sich Offensiv-Juwel

Der FC Bayern hat seine Transferstrategie in den vergangenen Jahren etwas angepasst. Man ist nicht nur auf der Suche nach Superstars, sondern schlägt auch bei Top-Talenten für die Zukunft zu. Nun scheint sich ein weiterer Youngster für den Schritt zum FCB entschieden zu haben.

Wie der Journalist Tom Bogert berichtet, steht Flügelspieler Bajung Darboe von Los Angeles FC vor einem Wechsel nach Deutschland. Demnach ist der Transfer des 18-Jährigen in die bayrische Landeshauptstadt schon sicher. Im Winter soll der Deal über die Bühne gehen.

Für die Dienste des US-amerikanischen U17-Nationalspielers soll der FC Bayern knapp 1,5 Millionen Euro bezahlen. Darboes Vertrag in Los Angeles läuft noch bis 2026, doch schon jetzt soll der Schritt ins Ausland folgen.

Geht der FCB mit Darboe den Irankunda-Weg?

Schon 2022 hatte Darboe eine Trainingseinheit an der Säbener Straße absolviert, entschied sich aber ein Jahr später zunächst für den Wechsel zum LAFC. Der Youngster hinterließ einen bleibenden Eindruck und kommt nun mit etwas Verspätung nach München. In der abgelaufenen MLS-Saison kam das Juwel auf 14 Einsätze. Eine Torbeteiligung lieferte er nicht.

Wie der Plan der Bayern-Bosse mit Darboe genau aussieht, ist noch nicht klar. Ob es gar eine Rückleihe nach Los Angeles geben könnte oder ob er in München bleibt und sich in der U23 beweisen darf, bleibt also abzuwarten. Ähnlich ist der FCB auch schon bei Nestory Irankunda vorgegangen. Der australische Youngster kam zu Beginn des Jahres für drei Millionen nach Deutschland und spielt derzeit in der Regionalliga-Mannschaft der Münchener.