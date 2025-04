FC Bayern München: Nach Müller-Hammer – Fans stellen sich jetzt nur noch DIESE Frage

Was sich in den vergangenen Tagen und Wochen bereits angekündigt hatte, ist nun auch offiziell: Genau 25 Jahre ist es her, dass die Karriere von Thomas Müller beim FC Bayern München begonnen hatte. Ein Vierteljahrhundert später ist Schluss. Sein Vertrag wird nicht verlängert.

Die aktive Laufbahn von Müller beim FC Bayern München wird in nur wenigen Wochen enden. Ein Moment, den sich viele Fußballfans wohl noch nicht vorstellen können: Eine Bundesliga ohne Müller. Doch wie geht es für ihn weiter?

FC Bayern München: Müller-Ära endet nach 25 Jahren

„Auch nach all den Jahren habe ich, ungeachtet meiner Spielminuten, immer noch sehr viel Spaß mit den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam für unsere Farben um Titel zu kämpfen. Diese Rolle hätte ich mir auch im nächsten Jahr gut vorstellen können“, schreibt der 35-Jährige in seinem Brief an die Bayern-Fans.

Diese Worte zeigen deutlich, dass Müller gerne bei den Bayern weitergemacht hätte. Die FCB-Bosse haben sich jedoch letztlich dazu entschlossen, Müller keinen neuen Vertrag anzubieten. Und jetzt? Jetzt ist bei den Bayern Schluss, doch wechselt er tatsächlich noch einmal den Verein?

Laut „Bild“ ist dieses brisante Szenario durchaus denkbar. Ein Wechsel von Müller zu einem anderen europäischen Top-Klub sei „möglich“, heißt es. Wechselt Müller also tatsächlich zu einem Champions-League-Klub, könnte er in der kommenden Spielzeit gar gegen „seinen“ FCB spielen. Das wäre nicht nur für ihn, sondern auch für alle (FCB-)Fans enorm hart.

Macht Müller jetzt ganz Schluss?

Eine Option soll jedoch auch das direkte Karriereende sein. Ein sofortiger Wechsel auf die Funktionärsebene soll nicht ausgeschlossen sein, so die „Bild“. Die Bayern-Bosse wollen Müller unbedingt in anderer Funktion halten. „Wir haben mit Thomas eine Beziehung, und wenn er Bock dazu hat, dann soll er gerne dem Verein erhalten bleiben. Es wird definitiv so sein, dass er künftig etwas beim FC Bayern machen wird“, sagte Eberl am Sonntag (06. April) im Doppelpass.

Die kommenden Wochen rund um Müller werden also enorm spannend. Fakt ist: zunächst stehen für ihn der Saisonendspurt und die Klub-WM, die er in jeden Fall noch spielen wird, im Vordergrund. Ob er danach tatsächlich die Schuhe an den Nagel hängt?