FC Bayern München: Traum geplatzt! Star wird zum Pechvogel

Nur für sehr wenige Spieler des FC Bayern München gibt es während der Länderspielpause auch tatsächlich eine kurze Auszeit. Denn die meisten Profis sind mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz – viele von ihnen bei der Nations League.

Dort kam es zum Aufeinandertreffen dreier FCB-Stars: Dayot Upamecano, Michael Olise und Josip Stanisic. Die Fans des FC Bayern München dürften sich die Partie sicher ganz genau angeschaut haben. Am Ende musste sich einer von einem großen Traum verabschieden.

FC Bayern München: Elfer-Drama um FCB-Stars

Ganze 13 Nationalspieler des FC Bayern München sind in diesen knapp zwei Wochen der Länderspielpause unterwegs, statt sich in Deutschland auf die restliche Saison vorzubereiten. Schließlich stand für den Großteil der Profis die Nations League an. Dort trafen auch drei FCB-Spieler aufeinander.

Dayot Upamecano und Michael Olise wollten mit der französischen Nationalmannschaft ins Halbfinale des Turniers. Doch Kroatien mit Josip Stanisic hatte zunächst etwas dagegen. Das Hinspiel konnten die Kroaten noch mit 2:0 für sich entscheiden. Der große Traum vom Weiterkommen lebte.

Doch im Rückspiel platzte dieser Traum auf dramatischer Art und Weise. Olise erzielte nämlich das 1:0 und bereitete später das 2:0 für Ousmane Dembele vor. Es ging in die Verlängerung, wo allerdings keine Tore mehr gefallen sind. Deshalb musste im Elfmeterschießen der Sieger bestimmt werden.

Stanisic wird zum großen Pechvogel

Nach fünf Elfmetern stand es 3:3, weil je zwei Schützen scheiterten. Während mit Olise ein Spieler des FC Bayern München ausgewechselt wurde, traten die anderen beiden Profis an – und das ausgerechnet bei den beiden entscheidenden Elfmetern. Stanisic war der siebte Elfmeterschütze der Kroaten und verschoss.

Anschließend war Upamecano dran. Der Innenverteidiger setzte die Kugel ins linke Kreuzeck und ließ eine ganze Nation jubeln. Stanisic hingegen war am Boden zerstört – genauso wie wohl ganz Kroatien, das vom großen Triumph geträumt hatte.

So geht es für die Franzosen nun im Halbfinale gegen Spanien weiter, das sich ebenfalls erst im Elfmeterschießen gegen die Niederlande durchgesetzt hatte. Im anderen Halbfinal-Duell kämpfen Deutschland und Portugal um den Finaleinzug. Beide Spiele finden Anfang Juni statt.