FC Bayern München: Entscheidung steht bevor – was macht Kompany jetzt?

Tristesse beim FC Bayern München. Nach zuletzt starken Wochen endete die Pokalsaison des deutschen Rekordmeisters am Dienstag (3. Dezember) unfreiwillig. Gegen Bayer Leverkusen setzte es eine bittere 0:1-Niederlage. Damit bleibt der FCB auch im fünften Jahr in Folge ohne Titel im DFB-Pokal.

Trotz der Heimpleite gab es an diesem Abend auch gute Nachrichten für den FC Bayern München zu vermelden. Sie stellt Trainer Vincent Kompany nun vor ein Luxusproblem – er muss sich jetzt entscheiden!

FC Bayern München: Pavlovic kehrt zurück

Der Schock war groß, als sich Aleksandar Pavlovic im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart Mitte Oktober einen Schlüsselbeinbruch zuzog. Die Befürchtungen eines monatelangen Ausfalls wurden schnell laut. Doch der 20-Jährige erholte sich schnell, kehrte entgegen vieler Erwartungen sogar schon beim jüngsten Pokalauftritt gegen Leverkusen zurück auf den Rasen. Zum Leidwesen von Leon Goretzka.

Auch interessant: FC Bayern München: Kimmich-Zukunft entschieden? Eberl spricht Klartext

Denn der hatte von der Verletzung Pavlovics profitiert, rückte so wieder in den Fokus von Trainer Kompany. Als sich dann auch noch Joao Palhinha verletzte, war sein Startelf-Comeback perfekt. Ein vorzeitiger Abgang schien in weite Ferne gerückt. Doch nun ist Pavlovic wieder da – und macht direkt eine Kampfansage.

Pavlovic will in die Startelf

Gegenüber der „Bild“ sagte das Münchener Eigengewächs nach seinem Comeback: „Ich bin wieder voll fit. Ich habe keine Probleme mehr, nichts. Ich bin sehr froh. Ich gebe alles dafür, wieder in die Startelf zu kommen. Ich gebe mein Bestes und dann schauen wir mal“, so Pavlovic. Worte, die Leon Goretzka nicht schmecken werden.

Vincent Kompany hat nun also die Qual der Wahl: Pavlovic oder Goretzka im zentralen Mittelfeld aufstellen? Eine Tendenz zeichnet sich derzeit nicht ab. Fest stehen dürfte jedoch: Vom Abstellgleis ist Leon Goretzka derzeit weit entfernt.