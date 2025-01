FC Bayern München: Wirbel um Transfer-Hammer! FCB-Boss spricht Klartext

Auf dem Winter-Transfermarkt hat der FC Bayern München bislang noch nicht zugeschlagen. Gerüchte über mögliche Neuzugänge gab es in den vergangenen Wochen aber so einige. Der neueste Kandidat: Chelsea-Star Christopher Nkunku, den die Münchener aus seiner Leipzig-Zeit bestens kennen.

Schnappt der FC Bayern München also beim Angreifer zu? Über die Spekulationen und über einen möglichen Tausch mit Sturm-Juwel Mathys Tel äußerte sich Christoph Freund vor dem Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim.

FC Bayern München: Kommt Nkunku zum FCB?

Am Montag (13. Januar) ploppte das Gerücht auf, der FC Bayern München sei an einer Verpflichtung von Christopher Nkunku interessiert. Vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim wurde Sportdirektor Christoph Freund zum Stürmer gefragt und ob er ein Thema beim deutschen Rekordmeister sei. Die deutliche Antwort von Freund: „Nein!“

Und Freund weiter: „Wenn es so ist, dass wir so weiter in die Saison gehen, und das ist unser Plan, dann ist es kein Thema, dass wir auch im Laufe der Saison jemanden dazu holen, weil wir sehr, sehr gut aufgestellt sind – qualitativ wie von der Anzahl.“ Was ist dann mit Mathys Tel, der mit einem Abgang in Verbindung gebracht wir? Kommt bei einem Abschied dann doch vielleicht Nkunku? Im Gespräch soll zudem ein Tauschgeschäft mit Chelsea gewesen sein.

„Wir haben wirklich gute Gespräche gehabt und es ist unser klarer Plan, dass wir das mit Mathys durchziehen beim FC Bayern München und dass er es hier auch schaffen soll“, betont Freund deutlich.

Mit Tel statt Nkunku in die Rückrunde

Der Sportdirektor erklärt, dass die Verantwortlichen des FC Bayern München derzeit damit planen, mit Tel in die Rückrunde zu gehen, statt Nkunku zu verpflichten. „Davon sind wir überzeugt – und auch Mathys. Deswegen werden wir auch nicht viel machen in unserem Kader, weil wir sehr, sehr gut aufgestellt sind“, so Freund weiter.

Allerdings erklärte er auch, dass es Gespräche mit Tel über eine Leihe in diesem Winter gab. Dennoch soll er beim Rekordmeister bleiben und sich durchsetzen. Darüber würden sich auch viele Bayern-Fans freuen, die erleichtert aufatmen können, dass das Juwel doch noch in München bleibt und nicht auf die Insel wechselt.