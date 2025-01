FC Bayern München: Transfer schon im Winter? Eberl hat Premier-League-Star im Visier!

Die Chefetage des FC Bayern München dürfte in den kommenden Wochen eine Menge Arbeit vor sich haben. Vor allem die Vertragsverlängerung einiger Leistungsträger dürfte auf der Agenda der FCB-Bosse ganz oben stehen.

Inmitten dessen gingen viele Beobachter daher bis zuletzt davon aus, dass die Transferaktivitäten des FC Bayern München in diesem Winter ziemlich ruhig ausfallen würden. Angesichts der zuletzt guten Leistungen schien dafür auch kein Handlungsbedarf vorzuliegen. Doch das könnte sich nun ändern – der deutsche Rekordmeister hat einen Premier-League-Star auf dem Zettel!

Kommt Nkunku zum FC Bayern München?

Das wäre mal ein echter Überraschungstransfer: Wie das Portal „TBR football“ wissen will, sollen die Bayern Interesse an Christopher Nkunku zeigen. Der 27-Jährige kommt beim FC Chelsea in dieser Saison meist nicht über die Rolle des Edeljokers hinaus und könnte den Tabellenvierten der Premier League vorzeitig verlassen, sollte ein passendes Angebot für den Franzosen eintrudeln.

Dazu kommt: Chelsea würde dem Offensivspieler keine Steine in den Weg legen, sollte sich dieser für einen Wechsel entscheiden. Angesichts der Statistiken Nkunkus in dieser Saison ist das jedoch ein wenig verwunderlich, denn in seinen 27 Einsätzen kommt der frühere Leipziger auf starke 16 Scorerpunkte. Zahlen, die Chelsea-Trainer Enzo Maresca dennoch nicht davon überzeugen konnten, vermehrt auf die Dienste von Nkunku zu setzen.

Interesse an Nkunku groß

Es gibt allerdings schlechte Nachrichten für Bayern München: Der deutsche Rekordmeister ist nicht der einzige Bewerber um eine Nkunku-Verpflichtung. Auch Atletico Madrid, Paris Saint-Germain und der FC Barcelona sollen an dem 14-fachen Nationalspieler Frankreichs interessiert sein. Für Letztere soll Nkunku sogar bereit sein, auf Gehalt zu verzichten, wie die „Sport“ zuletzt berichtete.

Der Spieler selbst habe derweil jedoch wohl keine Eile, Chelsea nach gerade einmal eineinhalb Jahren den Rücken zu kehren. Seine aktuelle Rolle im Team soll aber auch ihm nicht gerade schmecken. Fungiert er unter Trainer Maresca also weiter nur als Joker, könnte ein Wechsel früher oder später in den Vordergrund rücken.