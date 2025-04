FC Bayern München: Musiala-Ansage! DAS hören die Fans gerne

In dieser Bundesliga-Saison muss der FC Bayern München weiter ohne Jamal Musiala auskommen. Der Superstar hatte sich vor einigen Wochen schwer verletzt, wird Cheftrainer Vincent Kompany nicht mehr zur Verfügung stehen.

Derzeit arbeitet Musiala an seinem Comeback und machte jetzt eine deutliche Ansage. Den Fans des FC Bayern München bereitet er jetzt große Freude und Hoffnung. Auch Kompany freut sich auf den Offensivspieler.

FC Bayern München: Musiala-Rückkehr steht bevor

Das Fehlen von Jamal Musiala macht sich beim FC Bayern München bemerkbar. Vor allem in der Champions League hätte der Rekordmeister ihn gegen Inter Mailand gebraucht. Erst gab es die 1:2-Niederlage im Hinspiel, und eine Woche später ist der FCB aus der Königsklasse rausgeflogen.

Immerhin läuft es in der Bundesliga, denn die deutsche Meisterschaft kann bald perfekt gemacht werden. Musiala wird aber auch in den verbleibenden Spielen nicht zur Verfügung stehen. Die Oberschenkelverletzung wird der DFB-Star noch auskurieren müssen, ehe er wieder auf dem Platz stehen wird. Der 22-Jährige plant aber sein Comeback zeitnah nach dem letzten Spieltag.

„Ich habe am ersten Tag nach meiner Verletzung mit der Arbeit am Comeback begonnen und so weit läuft alles nach Plan“, verriet Musiala gegenüber der „Sport Bild“.

Comeback bei der Klub-WM

Und wann könnte das so weit sein? Nach dem Bundesliga-Ende ist nämlich noch lange nicht Schluss. Für den FC Bayern München steht danach noch etwas an, bei dem Musiala dabei sein will. „Ich habe ein großes Ziel: die Klub-WM“, sagt der Youngster. Das Turnier findet vom 14. Juni bis zum 13. Juli in zwölf US-Stadien statt.

„Ich will in den USA wieder auf dem Platz stehen“, so Musiala, der damit vielen Fans große Hoffnungen macht. Auch Vincent Kompany wird es freuen, dass der Leistungsträger dann wieder zur Verfügung stehen kann. Neben einem möglichen Meistertitel will der FC Bayern auch die Klub-WM gewinnen. Ob das mit Musiala dann gelingen wird?