FC Bayern München: Folgenschwerer Patzer! Kompany kann es nicht länger verheimlichen

Bittere Kunde für den FC Bayern München! Am Dienstag (10. Dezember) kämpft der deutsche Rekordmeister wieder um den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. Am sechsten Spieltag der Gruppenphase wartet Schachtar Donezk.

Die Partie findet in Gelsenkirchen statt und ist damit für einige Spieler des FC Bayern München eine besondere. Leon Goretzka, Leroy Sane und Manuel Neuer reiften dort einst zu Stars! Doch Manuel Neuer muss beim Spiel in seiner alten Heimat von außen zusehen.

FC Bayern München: Folgenschwerer Neuer-Fehler

Mit Grauen denken die FCB-Fans an das DFB-Pokal-Duell gegen Bayer Leverkusen zurück. Gegen den Double-Sieger platzte früh die erste Titel-Hoffnung der Saison. Einen entscheidenden Anteil daran hatte Torwart Neuer.

Der war schon früh in der Partie übermotiviert aus seinem Kasten gestürmt, hatte den Ball verfehlt, dafür aber Jeremie Frimpong abgeräumt. In der Folge sah die jahrelange Nummer 1 des FC Bayern München die Rote Karte. Leverkusen nutze die Überzahl letztlich zum Sieg.

Verletzung schlimmer als gedacht

Noch bitterer: In der Folge hatte Neuer mit Rippenproblemen zu kämpfen, musste die Bundesliga-Partie gegen Heidenheim aussetzen. Eigentlich hatte man gedacht, dass er gegen Donezk zurück aufs Feld kehren könnte, aber nichts da.

Die bittere Kunde überbrachte Bayern-Coach Vincent Kompany vor dem Spiel gegen die Ukrainer. Neuers Rippenprobleme haben sich als Rippenbruch herausgestellt! Damit fällt der Torwart langfristig aus, kann in diesem Jahr wohl nicht mehr spielen. „Wir haben ihn hoffentlich im Januar wieder dabei. Es ist nicht so schlimm“, so Kompany.

FC Bayern München: Champions-League-Debüt

Stattdessen dürfte Ersatzkeeper Daniel Peretz zu seinem Champions-League-Debüt kommen. Der Israeli hatte Neuer bereits gegen Heidenheim vertreten. Der Rekordmeister triumphierte letztlich mit 4:2.