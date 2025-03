FC Bayern München: Verstärkung für die Defensive? Bundesliga-Star im FCB-Visier!

Max Eberl und Christoph Freund tüfteln aktuell mit allen Mitteln an der Zukunft des FC Bayern München. Vor allem in puncto Vertragsverlängerungen sind die FCB-Bosse auf Trab – die Kontrakte von Alphonso Davies, Jamal Musiala und bald wohl auch Dayot Upamecano wurden langfristig verlängert.

Letzterer bildet in dieser Saison zusammen mit Minjae Kim eine starke Innenverteidigung. Die beiden sind beim FC Bayern München derzeit unumstritten. Aber muss das Duo im Sommer neue Konkurrenz fürchten? Ein Bundesliga-Star könnte zum FCB wechseln!

FC Bayern München: Lukeba ein Thema?

Viele Beobachter staunten im Sommer 2023 nicht schlecht, als RB Leipzig 30 Millionen Euro für Castello Lukeba auf den Tisch legte. Eine enorme Summe für das damalige Mega-Juwel von Olympique Lyon. Doch bei den Sachsen schlug der Franzose komplett ein, ist aus der Startelf von RB nicht mehr wegzudenken. Nun könnte er nach zwei Jahren weiterziehen.

Auch interessant: FC Bayern München: Kimmich-Zukunft ungewiss – Nachfolger schon im Visier

Denn wie die „Sport Bild“ bereits im Februar berichtete, plant Lukeba im Sommer einen Abgang aus Leipzig. Der Pay-TV-Sender „Sky“ ergänzt jetzt einen möglichen Abnehmer für das Defensiv-Juwel: Bayern München. Demnach soll vor allem Max Eberl ein großer Antreiber dieser Transfer-Idee sein. Der FCB-Boss gilt als großer Fan von Lukeba, holte den 22-Jährigen in seiner Zeit als Geschäftsführer Sport in Leipzig zu RB.

Mega-Ablöse für Lukeba fällig

Wie aus dem „Sky“-Bericht weiter hervorgeht, müssten sich die Bayern im Falle einer Lukeba-Offerte jedoch mächtig strecken. Demnach ist im Vertrag des Leipzigers eine Ausstiegsklausel verankert, die in diesem Sommer bei rund 90 Millionen Euro liegen soll.

In den kommenden Jahren soll diese zwar in gestaffelter Form sinken, allerdings könnte das angesichts Lukebas Planungen, Leipzig schon in diesem Sommer zu verlassen, eher eine untergeordnete Rolle spielen. Fraglich, ob die Bosse des FC Bayern München diese Mega-Summe aufbringen wollen.