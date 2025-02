FC Bayern München: Plötzlich brodelt es gewaltig – FCB droht großer Knall

Krisenstimmung beim FC Bayern München? Dass es danach in den vergangenen Tagen immer mehr aussieht, erscheint angesichts des Einzugs ins Champions-League-Achtelfinale paradox. Doch die schwachen Auftritte gegen Celtic Glasgow dürften dem deutschen Rekordmeister derzeit zu denken geben.

Könnten die Münchener Bosse nun sogar personelle Konsequenzen ziehen? Ein Bericht sorgt nun für eine Menge Aufsehen unter den FCB-Fans – muss der FC Bayern München schon jetzt handeln?

„Schonungslose Analyse“ beim FC Bayern München

Das dürfte kein gutes Zeichen sein: Wie der „Kicker“ berichtet, soll es bei den Bayern nach dem 1:1-Unentschieden gegen Celtic eine „schonungslose Analyse“ geben. Demnach könnte sich in der Chefetage des deutschen Rekordmeisters schon jetzt große Unzufriedenheit breit machen. Ein Indiz dafür: Die Klub-Bosse Herbert Hainer und Jan-Christian Dreesen haben sich bislang noch nicht zu den jüngsten Leistungsschwankungen des FCB geäußert.

Wie aus dem Bericht zudem hervorgeht, soll es nach der internen Analyse der Bayern-Bosse Gespräche mit den Verantwortlichen geben. Dazu dürften unter anderem Vincent Kompany und Max Eberl gehören, die derzeit zwar noch nicht angezählt sein dürften, allerdings wissen dürften, dass es beim FC Bayern München so nicht weitergehen darf.

Personelle Konsequenzen beim FCB?

Sollten sich die zuletzt wechselhaften Leistungen der Bayern jedoch fortsetzen, sind etwaige Konsequenzen wohl nicht ausgeschlossen. Ob damit auch personelle Veränderungen beim deutschen Rekordmeister einhergehen, das schreibt der „Kicker“ nicht.

Der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany sollte in den kommenden Wochen also gut daran gelegen sein, den Fuß ein wenig mehr auf das Gaspedal zu setzen. Bei einem frühen Aus in der Champions League dürfte der Münchener Übungsleiter wohl mächtig unter Beobachtung stehen.